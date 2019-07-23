Вбивали сокирами: в Україні знайшли масове поховання жінок і дітей. Моторошні фото

На Житомирщині виявили останки 29 осіб, жорстоко вбитих чекістами в період становлення радянської влади в 1919-1921 роках.

Відповідні фото опублікували на сторінці історико-патріотичного об'єднання "Пошук" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"З 19 по 21 липня ІПО "Пошук" проводило пошукові роботи на місці масового вбивства цивільних осіб у період становлення радянської влади, приблизно 1919-1921 роки. Всього було ексгумовано рештки 29 осіб. Більшість із них – це маленькі діти і жінки. Загальна кількість знайдених останків людей за весь час становить 173. Роботи в даному місці будуть надалі продовжені, так як це ще не кінцева цифра", – сказано в повідомленні.

Facebook ІПО "Пошук"

Facebook ІПО "Пошук"

Як уточнили користувачі в коментарях, братська могила знаходиться на території села Шумськ під Житомиром, знищеного в 1952 році заради будівництва танкового полігону.

Facebook ІПО "Пошук"

Facebook ІПО "Пошук"

Facebook ІПО "Пошук"

Facebook ІПО "Пошук"

Facebook ІПО "Пошук"

Facebook ІПО "Пошук"

Facebook ІПО "Пошук"

Facebook ІПО "Пошук"

Facebook ІПО "Пошук"

Події тих часів описані в документальному фільмі "Шумськ". У стрічці йдеться про жінок і дітей, яких жорстоко вбивали шаблями і сокирами і кидали роздягненими в яму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в місті Чортків під Тернополем під час будівництва меморіалу воїнам Української Галицької армії на смітник вивезли людські останки з 14 могил.

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