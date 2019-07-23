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Вбивали сокирами: в Україні знайшли масове поховання жінок і дітей. Моторошні фото

6.2т Читати матеріал російською

На Житомирщині виявили останки 29 осіб, жорстоко вбитих чекістами в період становлення радянської влади в 1919-1921 роках.

Відповідні фото опублікували на сторінці історико-патріотичного об'єднання "Пошук" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"З 19 по 21 липня ІПО "Пошук" проводило пошукові роботи на місці масового вбивства цивільних осіб у період становлення радянської влади, приблизно 1919-1921 роки. Всього було ексгумовано рештки 29 осіб. Більшість із нихце маленькі діти і жінки. Загальна кількість знайдених останків людей за весь час становить 173. Роботи в даному місці будуть надалі продовжені, так як це ще не кінцева цифра", – сказано в повідомленні.

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Вбивали сокирами: в Україні знайшли масове поховання жінок і дітей. Моторошні фото

Facebook ІПО "Пошук"

Вбивали сокирами: в Україні знайшли масове поховання жінок і дітей. Моторошні фото

Facebook ІПО "Пошук"

Як уточнили користувачі в коментарях, братська могила знаходиться на території села Шумськ під Житомиром, знищеного в 1952 році заради будівництва танкового полігону.

Вбивали сокирами: в Україні знайшли масове поховання жінок і дітей. Моторошні фото

Facebook ІПО "Пошук"

Вбивали сокирами: в Україні знайшли масове поховання жінок і дітей. Моторошні фото

Facebook ІПО "Пошук"

Вбивали сокирами: в Україні знайшли масове поховання жінок і дітей. Моторошні фото

Facebook ІПО "Пошук"

Вбивали сокирами: в Україні знайшли масове поховання жінок і дітей. Моторошні фото

Facebook ІПО "Пошук"

Вбивали сокирами: в Україні знайшли масове поховання жінок і дітей. Моторошні фото

Facebook ІПО "Пошук"

Вбивали сокирами: в Україні знайшли масове поховання жінок і дітей. Моторошні фото

Facebook ІПО "Пошук"

Вбивали сокирами: в Україні знайшли масове поховання жінок і дітей. Моторошні фото

Facebook ІПО "Пошук"

Вбивали сокирами: в Україні знайшли масове поховання жінок і дітей. Моторошні фото

Facebook ІПО "Пошук"

Вбивали сокирами: в Україні знайшли масове поховання жінок і дітей. Моторошні фото

Facebook ІПО "Пошук"

Події тих часів описані в документальному фільмі "Шумськ". У стрічці йдеться про жінок і дітей, яких жорстоко вбивали шаблями і сокирами і кидали роздягненими в яму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в місті Чортків під Тернополем під час будівництва меморіалу воїнам Української Галицької армії на смітник вивезли людські останки з 14 могил.

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Україна
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Так Россия как нация себя зарекомендовала. Нет, обратно пуйлу не выйдет вернуть украинцев в СНГ, тем более Украину в целом.
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