Важкі отруєння і безпліддя: з'ясувалася небезпечність дитячих іграшок

Токсичні дитячі іграшки можуть викликати у дітей алергію, отруєння, хвороби печінки, нирок, уповільнення роботи мозку і навіть призвести до безпліддя в майбутньому.

В Україні таких – третя частина від усієї кількості, повідомляє ТСН. Директор асоціації індустрії іграшок Наталія Іваненко дала батькам поради, які конструктори і ляльки можна купувати.

За її словами, дуже багато іграшок в Україні є підробками. І перша ознака неякісного продукту – яскраво виражений хімічний запах.

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Дешеві ляльки, зазначила Іваненко, містять фталати, які пом'якшують пластик, і можуть привести до непоправних наслідків для здоров'я. "На справжніх іграшках повинні бути наклейки українською, які містять назву, артикул, постачальника, виробника, мають попередження, умови догляду та зберігання, дату виготовлення і термін придатності", – попередила експерт.

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"Можна скористатися смартфоном і перевірити QR-код. У магазині покупець має право просити декларацію відповідності", – зазначила також Іваненко.

Повідомляється, що за статистикою, кожна третя іграшка в Україні містить шкідливі речовини. Переважно це товар, який завозився за сірими схемами або взагалі нелегально. "Такий, навіть якщо він і зроблений належним чином, контрабандисти зберігають без дотримання належних умов, наприклад, на тих же складах, де і хімікати", – застерегла вона.

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