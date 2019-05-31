Варфоломія хочуть покарати за Томос для України: що відбувається

Константинопольського патріарха Варфоломія можуть позбавити влади на Всеправославному соборі через рішення надати Україні Томос про автокефалію.

Як передає "РИА Новости", про це заявив вікарій патріарха Антіохії й усього Сходу єпископ ерзурумському Кайс. Він зазначив, що Антіохійська церква хотіла б уникнути такого радикального кроку і закликає до миру.

"Щоб патріарх Константинопольський переглянув своє рішення, і щоб церковна криза в Україні вирішилась мирним шляхом, щоб розкольники повернулися в канонічну церкву", - сказав єпископ.

Патріарх Варфоломій

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше патріарх Варфоломій жорстко пройшовся по Московському патріархату, звинувативши Росію в тому, що вона всіма силами намагалася запобігти отриманню церковної незалежності України.

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