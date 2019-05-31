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/Суспільство

Варфоломія хочуть покарати за Томос для України: що відбувається

1.4тЧитати матеріал російською

Константинопольського патріарха Варфоломія можуть позбавити влади на Всеправославному соборі через рішення надати Україні Томос про автокефалію.

Як передає "РИА Новости", про це заявив вікарій патріарха Антіохії й усього Сходу єпископ ерзурумському Кайс. Він зазначив, що Антіохійська церква хотіла б уникнути такого радикального кроку і закликає до миру.

"Щоб патріарх Константинопольський переглянув своє рішення, і щоб церковна криза в Україні вирішилась мирним шляхом, щоб розкольники повернулися в канонічну церкву", - сказав єпископ.

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Патріарх Варфоломій

Патріарх Варфоломій

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше патріарх Варфоломій жорстко пройшовся по Московському патріархату, звинувативши Росію в тому, що вона всіма силами намагалася запобігти отриманню церковної незалежності України.

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Особа
Патріарх Варфоломій
Теги
ТомосПЦУ
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
вот так...кадилом по ипалу ))))))))))) Бог не фраер.
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Santi Amonito
Santi Amonito
Да вот хрен вам в зад, московитские самозванцы. Политправославию московитского опиума приходит конец, а эти прихлебатели гундяевского разлива в своей агонии продолжают бесноваться - не поможет.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Santi Amonito, судя по тому,что сектантов стамбульского папы не признала не одна поместная церковь,вполне возможно. Вселенский собор может принять решение уволить стамбульского папу за самоуправство.
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