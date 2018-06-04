В Україну йдуть грози: погода до кінця тижня

В Україні впродовж тижня утримається тепла погода, але періодично йтимуть короткочасні грозові дощі.

Як говориться в прогнозі Укргідрометеоцентру, у вівторок, 5 червня, по всій території країни очікується мінлива хмарність.

Вночі в південних областях, вдень в Україні місцями короткочасний дощ, гроза.

При цьому по всій Україні буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Температура вночі 13-18 вище нуля, вдень 23-28 градусів зі знаком "+".

У Карпатах вночі +7... +12 градусів, вдень +17 ... +22.

У Києві буде мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ.

Температура вночі 16-18, вдень 25-27 градусів вище нуля.

У середу-четвер, 6-7 червня, мінлива хмарність утримається над Україною, при цьому буде без опадів, лише 6 червня на півдні і сході країни, вдень 7 червня на Закарпатті місцями короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі +7 ... + 2 градусів, на півдні, 6 червня і в східних і центральних областях 12-17 градусів. Вдень 19-27, а в південних і Закарпатській областях 24-29.

У Києві також утримається мінлива хмарність без опадів. Температура вночі 10-12, вдень 21-23 градуси.

У п'ятницю-суботу, 8-9 червня, місцями (в Карпатському регіоні повсюди) короткочасний дощ, гроза. 8 червня в південних, східних, центральних та північних областях без опадів.

Температура вночі 8 червня 8-14 градусів (в східних областях і на півночі Лівобережжя 5-11), в південній частині і на Закарпатті, 9 червня в Україні 11-17 ° С. Вдень 22-28, на північному сході країни 19-24.

У Києві буде сухо, лише вдень 9 червня місцями короткочасний дощ і гроза.

Як повідомляв OBOZREVATEL , також, за даними Гідрометцентру, в найближчі дні очікуються перепади погоди.