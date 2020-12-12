В українському підручнику зобразили російських військових: МОН відреагувало

У підручнику "Захист Вітчизни" для 10 класу автори проілюстрували інформацію про Збройні сили України знімком з російськими військовими.

На фото звернув увагу в Telegram блогер "Фашик Донецкий". Воно підписано як "Сучасна екіпірування солдата ЗСУ" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

За словами блогера, насправді це російські солдати в екіпіровці "ратник".

"У першого солдата на фото АК 100-ї серії, а у другого, на задньому фоні, якщо не помиляюся, рушниця виробництва РФ", – зазначив він.

Міністерство освіти України звернулося до колектива авторів підручника за роз'ясненнями. Автори відповіли, що підручник було надруковано у 2018 році та до 10 грудня 2020 року жодних зауважень до вищезгаданого фото не надходило.

"Зазначена світлина використана, щоб проілюструвати зразки сучасного армійського екіпірування (літня маскувальна форма, шолом балістичний, окуляри-маска захисна, бронежилет тощо). Екіпірування тільки починало масово надходити до ЗСУ, зокрема, і за допомогою волонтерів. Розглядувана світлина не містить жодних розпізнавальних знаків жодної армії світу. Тому автори вважали за доцільне використати цю світлину, щоб продемонструвати напрями розвитку екіпірування бійців ЗСУ", – йдеться в повідомленні.

МОН доручило Інституту модернізації змісту освіти звернутися до експертів зі збройного забезпечення ЗСУ, щоб отримати експертну оцінку щодо екіпірування та зброї, зображених на фото.

"За попередні шість років, на жаль, якість підготовки шкільної навчальної літератури, що друкується державним коштом, була значно знижена. У підручниках були допущені помилки, неточності, міститься недоречна інформація тощо", – поскаржилися в міністерстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у підручнику з хімії для 9 класу вказано, що харчова сода допомагає у профілактиці та лікуванні онкозахворювань, а також у відбілюванні зубів. Цю інформацію автори взяли із сайту "Всеукраїнської асоціації пенсіонерів".

Міністерство освіти заявило, що згадку про лікування раку содою буде вилучено з підручника.