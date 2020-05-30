Головна Новини
30 травня • оновлено в 12:54
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Україні знову пом'якшили карантин: що дозволили

15.9т
Читати матеріал російською

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 29 травня ухвалив рішення про подальше пом'якшення карантину у зв'язку з коронавірусом (COVID-19).

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Максим Степанов

Максим Степанов

За його словами, пом'якшення стосуються проведення спортивних змагань та складання ЗНО.

"Відтепер особи, старші за 60 років, які є представниками спортивних клубів або тренерсько-викладацького персоналу, можуть брати участь в організації та проведенні спортивних змагань", – зазначив Степанов.

Він додав, що таким чином уряд відреагував на звернення спортивної спільноти.

"Особи, які для складання ЗНО приїздять в Україну з-за кордону чи перетинають лінію розмежування з тимчасово окупованих територій, тепер не повинні перебувати на обсервації чи самоізоляції", – заявив глава МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Міністерство охорони здоров'я вірус карантин
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
27
6
Смішно
7
Цікаво
10
Сумно
5
Треш
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 23 204.

    Вилікувалися: 9311. Померли: 696.

  • У світі захворіли 6 млн осіб, загинули – більше 365 тисяч.

  • У Китаї зізналися, що коронавірус пішов не з ринку Уханя, і тварини тут ні при чому.

  • Вмирають до кінця другого тижня: вчені з Франції назвали групу ризику при захворюванні на COVID-19.

  • Лікар заявив про небезпечні зміни в крові при коронавірусі. Вони провокують руйнування органів і клітин в організмі.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги