В Україні зафіксували майже 8 тисяч порушень виборчого процесу. Мапа
Найбільше заяв надійшло в Києві та Львівській області
Розпочато 622 кримінальних виробництва
Складено 1676 адміністративних протоколів
У період з 5 вересня до 24 жовтня 2020 року в Національну поліцію України надійшло 7877 заяв і повідомлень про порушення виборчого законодавства.
Дані оприлюднили на сайті відомства за день до дня голосування на місцевих виборах – 25 жовтня.
Усього органами поліції були складені 1676 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 622 кримінальні провадження: 310 відкритих за фактами порушення виборчого законодавства, 312 – пов'язаних із виборчим процесом.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні з півночі суботи, 24 жовтня, настав "день тиші" перед голосуванням на місцевих виборах 25 жовтня. У цей день будь-яка агітація за того чи іншого кандидата заборонена законодавством.