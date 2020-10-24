В Україні зафіксували майже 8 тисяч порушень виборчого процесу. Мапа

У період з 5 вересня до 24 жовтня 2020 року в Національну поліцію України надійшло 7877 заяв і повідомлень про порушення виборчого законодавства.

Дані оприлюднили на сайті відомства за день до дня голосування на місцевих виборах – 25 жовтня.

Усього органами поліції були складені 1676 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 622 кримінальні провадження: 310 відкритих за фактами порушення виборчого законодавства, 312 – пов'язаних із виборчим процесом.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні з півночі суботи, 24 жовтня, настав "день тиші" перед голосуванням на місцевих виборах 25 жовтня. У цей день будь-яка агітація за того чи іншого кандидата заборонена законодавством.