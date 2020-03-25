В Україні зафіксована ще одна смерть від коронавірусу

У Сумській області померла від коронавірусу 76-річна жінка.

Про це повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін ввечері в середу, 25 березня, зазначивши, що незабаром очікуються результати розтину.

Інфікована проживала в селі Козацьке Конотопського району. Жінка перебувала в реанімації і була підключена до апарату штучної вентиляції легенів.

Пресслужба Сумської ОДА також підтвердила смерть, проте заявила, що "причини смерті жінки встановлюються, оскільки результати експрес-тесту є попередніми і не є підставою встановлення остаточного діагнозу".

Але за словами мера міста, жінці було зроблено два тести на COVID-19, обидва показали позитивний результат.

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Як писав OBOZREVATEL, в Україні підтверджені більш 130 випадків COVID-19. У мережі регулярно з'являються дані про нових хворих. У світі число інфікованих перевищило 400 тисяч, з них майже 19 тисяч людей померли.

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