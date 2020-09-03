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В Україні визначили нові "червоні" зони карантину

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Суспільство
13,8 т.

  • Виходячи з рівня захворюваності на COVID-19, український уряд оновив перелік регіонів, що входять у "червону", "помаранчеву" та "жовту" зони

  • Нові норми почнуть діяти з понеділка 7 вересня

  • Зокрема, міста Івано-Франківськ, Тернопіль та Чернівці опинилися в "червоній" зоні, а Київ – у "жовтій"

Карантин в Україні

В Україні встановили нові "червоні", "помаранчеві" та "жовті" зони.

В Україні з 7 вересня почнуть діяти нові зони адаптивного карантину через корнавірус.

Про рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на своїй сторінці в Facebook 3 вересня повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Уточнюється, що нове зонування встановлено на 14 днів.

Зокрема, до "червоної" зони будуть віднесені:

  • міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

  • міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;

  • місто Дубно та Костопільський район Рівненської області;

  • міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;

  • Великобурлуцький район Харківської області;

  • місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.

  • Бобровицький район Чернігівської області.

До "помаранчевої" зони увійдуть:

  • Вінницький район Вінницької області;

  • місто Луцьк та Луцький район Волинської області;

  • міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинському та Попільнянському райони Житомирської області;

  • міста Ужгород, Мукачево та Чоп, Виноградівський, Міжгірський, Мукачівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

  • міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

  • міста Березань, Ірпінь та Фастів, Києво-Святошинський та Яготинський райони Київської області;

  • міста Львів, Дрогобич та Самбір, Городоцький, Жовківський, Миколаївський, Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;

  • місто Чорноморськ, Біляївський, Ізмаїльський, Овідіопольський та Тарутинський райони Одеської області;

  • місто Острог, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський та Корецький райони Рівненської області;

  • місто Суми Сумської області;

  • місто Кременець, Борщівський, Заліщицький, Збаразьський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області;

  • міста Харків, Люботин, Первомайський та Харківський район Харківської області;

  • місто Славута, Волочіський, Новоушицький, Теофіпольський, Ярмолинецький райони Хмельницької області;

  • місто Новодністровськ, Герцаївський, Кельменецький, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;

  • місто Ніжин, Ніжинський та Носівський райони Чернігівської області.

"Жовтою" зоною стануть:

  • місто Київ;

  • міста Вінниця, Жмеринка, Козятин, Могилів-Подільський та Хмільник, Жмеринський, Калинівський, Могилів-Подільський, Немирівський, Піщанський, Тиврівський та Хмільницький райони Вінницької області;

  • місто Володимиро-Волинський, Володимиро-Волинський, Горохівський, Ківерцівський, Любешівський, Маневицький, Рожищенський, Турійський та Шацький райони Волинської області;

  • міста Житомир та Малин, Андрушівський, Брусилівський, Ємільчінський, Овруцький, Пулинський, Романівський та Хорошівський райони Житомирської області;

  • міста Берегове та Хуст, Берегівський, Великоберезнянський, Воловецький, Іршавський, Переченський, Рахівський, Свалявський та Хустський райони Закарпатської області;

  • міста Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів та Переяслав, Баришівський, Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Згурівський, Іванківський, Кагарлицький, Макарівський, Переяслав-Хмельницький, Рокитнянський, Таращанський та Фастівський райони Київської області;

  • міста Борислав, Моршин та Стрий, Бродівський, Буський, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янко-Бузький, Мостиський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Стрийський та Яворівський райони Львівської області;

  • міста Миколаїв та Вознесенськ, Баштанський, Кривоозерський та Очаківський райони Миколаївської області;

  • міста Одеса, Білгород-Дністровський, Теплодар та Южне, Арцизький, Березівський, Іванівський, Кодимський, Лиманський, Савранський та Саратський райони Одеської області;

  • міста Рівне та Вараш, Володимирецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський та Рокитнівський райони Рівненської області;

  • міста Лебедин та Ромни, Білопільський, Кролевецький, Недригайлівський та Сумський райони Сумської області;

  • міста Куп’янськ та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Коломацький, Краснокуцький та Шевченківський райони Харківської області;

  • міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Дунаєвецький, Красилівський, Славутський, Старосинявський та Хмельницький райони Хмельницької області;

  • міста Чернігів та Прилуки, Борзнянський, Варвинський, Городнянський, Ічнянський, Козелецький, Куликівський, Сновський, Срібнянський та Талалаївський районах Чернігівської області.

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Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок четверга, 3 вересня, в Україні офіційно підтверджено 128 228 випадків коронавірусної інфекції. З них 2 430 – виявлені за минулу добу. Від COVID-19 в країні померли вже 2 710 осіб (+54 за добу), а 59 676 пацієнтів (+859) повністю побороли хворобу.

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