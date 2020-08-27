В Україні вісім регіонів стали епіцентрами зараження коронавірусом

Київ став лідером за кількістю заражених коронавірусом за добу. Колаж

Найбільшу кількість нових випадків зараженням коронавірусом в Україні за минулу добу, 26 серпня, було зафіксовано у восьми регіонах.

Рейтинг лідерів очолив Київ із 220 новими інфікованими. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано в місті Київ – 2020 року, Харківській області – 218, Львівській – 203, Одеській – 185, Івано-Франківській – 164, Чернівецькій – 159 і Тернопільській області – 141", – сказав чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в середу, 26 серпня, коронавірусом в Індії заразилися 75 995 осіб, що стало рекордом з добового приросту з моменту початку пандемії.

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