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В Україні вісім регіонів стали епіцентрами зараження коронавірусом

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
7,3 т.

  • Міністр охорони здоров'я Максим Степанов озвучив статистику COVID-19 за регіонами

  • За минулу добу найбільше заражених коронавірусом зареєстрували в Києві – 220 осіб

  • Услід за столицею в рейтингу опинилися Харківська, Львівська та Одеська області

Київ став лідером за кількістю заражених коронавірусом за добу

Київ став лідером за кількістю заражених коронавірусом за добу. Колаж

Найбільшу кількість нових випадків зараженням коронавірусом в Україні за минулу добу, 26 серпня, було зафіксовано у восьми регіонах.

Рейтинг лідерів очолив Київ із 220 новими інфікованими. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано в місті Київ – 2020 року, Харківській області – 218, Львівській – 203, Одеській – 185, Івано-Франківській – 164, Чернівецькій – 159 і Тернопільській області – 141", – сказав чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в середу, 26 серпня, коронавірусом в Індії заразилися 75 995 осіб, що стало рекордом з добового приросту з моменту початку пандемії.

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УкраїнаКоронавірусМаксим Степанов
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