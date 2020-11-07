В Україні виник дефіцит антибіотиків: у чому причина колапсу

Паніка серед населення через пандемію COVID-19, а також імпортна залежність українського фармвиробництва привели до ажіотажу на ліки, зокрема на антибіотики.

Про це йдеться в матеріалі Фактів. Як пояснив директор фармацевтичного забезпечення Міністерства охорони здоров'я Олександр Комаріда, всі субстрати і сировина купується за валюту, що впливає на формування ціни на лікарські засоби.

За його словами, зараз компаніям купити закордоном сировину для ліків не так вже й просто, адже епідемія змусила країни обмежити її продаж. Вони проводять робочі наради, щоб вирішити питання забезпечення протимікробними засобами українців. Однак про кредитування фармкомпаній з боку держави поки не йдеться.

Поки держава не сяде за стіл переговорів з фармкомпаніями, ліки будуть продовжувати бути в дефіциті навіть для госпіталізованих хворих з важкою формою коронавірусу, стверджує експерт.

Як пише видання, фармацевти пояснили, що продаж антибіотиків обмежений і може виникнути колапс, якщо влада негайно не візьметься за проблему.

Збільшений попит на ліки прогнозувався ще навесні, під час першого спалаху епідемії. Передбачаючи підвищення цін на окремі види ліків, Кабмін прийняв постанову №341 для стабілізації цін на певний перелік цін.

Згідно з цим документом, якщо в аптеці роздрібна ціна піднялася на 5% – аптека робить нове ціноутворення, приміряючи свою націнку. Далі повідомляє про це Держпродслужбу і кладе товар "в карантин", не маючи права його продавати протягом трьох днів. Якщо виробник підняв ціну більш ніж 15%, то маючи в наявності антибіотики, аптечний заклад змушений покласти їх в карантин на 30 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі окупованого Росією Луганська заявили про дефіцит ліків в місцевих аптеках, зокрема, антибіотиків.