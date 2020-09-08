В Україні сім регіонів стали епіцентрами зараження коронавірусом

Найбільшу кількість нових випадків зараженням коронавірусом в Україні за минулу добу, 8 вересня, було зафіксовано в семи регіонах.

Рейтинг лідерів очолив Київ із 235 новими інфікованими. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано в Києві – 235, Харківській області – 230, Одеській – 196, Львівській – 192, Тернопільській – 190, Івано-Франківській – 160, Чернівецькій – 159", – повідомив чиновник.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Одеській області хочуть повернутися до "квітневого карантину". На цьому наполягли в Одеській обласній державній адміністрації через поширення коронавірусу.

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