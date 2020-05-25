В Україні різко зменшилася кількість хворих на COVID-19: з'явилася статистика МОЗ на 25 травня

В Україні за станом на понеділок, 25 травня, офіційно підтверджено 21 245 випадків зараження коронавірусом нового типу. З них рекордно низьку кількість нових інфікованих – 259 було виявлено за минулу добу.

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Водночас кількість смертей від COVID-19 у країні досягла 623 (+6 за добу), водночас видужати від захворювання вдалося вже 7234 пацієнтам (+126). Про це повідомляється на сайті Кабміну та Центру громадського здоров'я МОЗ України (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Кількість нових хворих на COVID-19 в Україні впала

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область – 892 випадки;

Волинська область – 783 випадки;

Дніпропетровська область – 875 випадків;

Донецька область – 148 випадків;

Житомирська область – 641 випадок;

Закарпатська область – 1082 випадки;

Запорізька область – 415 випадків;

Івано-Франківська область – 1281 випадок;

Кіровоградська область – 478 випадків;

м. Київ – 2652 випадки;

Київська область – 1437 випадків;

Львівська область – 1360 випадків;

Луганська область – 43 випадки;

Миколаївська область – 281 випадок;

Одеська область – 832 випадки;

Полтавська область – 266 випадків;

Рівненська область – 1434 випадки;

Сумська область – 166 випадків;

Тернопільська область – 1121 випадок;

Харківська область – 912 випадків;

Херсонська область – 177 випадків;

Хмельницька область – 364 випадки;

Чернівецька область – 3083 випадки;

Черкаська область – 391 випадок;

Чернігівська область – 131 випадок.

Традиційно зазначається, що дані щодо захворюваності на коронавірус із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя в статистиці відсутні.

Скриншот covid19.gov.ua

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Скриншот covid19.rnbo.gov.ua

Скриншот covid19.rnbo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Найбільше хворих на коронавірус в Україні є людьми з вікової категорії 50-59 років – 21,2% від загальної кількості інфікованих.

Станом на 24 травня у 20 співробітників Харківської обласної інфекційної лікарні діагностували коронавірус – захворіли 5 лікарів і 15 медсестер різних рівнів.

Рівненська область стала новим епіцентром COVID-19 в Україні – кількість заражених там стрімко зростає.

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