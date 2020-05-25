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25 травня • оновлено в 09:22
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В Україні різко зменшилася кількість хворих на COVID-19: з'явилася статистика МОЗ на 25 травня

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В Україні за станом на понеділок, 25 травня, офіційно підтверджено 21 245 випадків зараження коронавірусом нового типу. З них рекордно низьку кількість нових інфікованих – 259 було виявлено за минулу добу.

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Водночас кількість смертей від COVID-19 у країні досягла 623 (+6 за добу), водночас видужати від захворювання вдалося вже 7234 пацієнтам (+126). Про це повідомляється на сайті Кабміну та Центру громадського здоров'я МОЗ України (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Кількість нових хворих на COVID-19 в Україні впала

Кількість нових хворих на COVID-19 в Україні впала

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область – 892 випадки;

  • Волинська область – 783 випадки;

  • Дніпропетровська область – 875 випадків;

  • Донецька область – 148 випадків;

  • Житомирська область – 641 випадок;

  • Закарпатська область – 1082 випадки;

  • Запорізька область – 415 випадків;

  • Івано-Франківська область – 1281 випадок;

  • Кіровоградська область – 478 випадків;

  • м. Київ – 2652 випадки;

  • Київська область – 1437 випадків;

  • Львівська область – 1360 випадків;

  • Луганська область – 43 випадки;

  • Миколаївська область – 281 випадок;

  • Одеська область – 832 випадки;

  • Полтавська область – 266 випадків;

  • Рівненська область – 1434 випадки;

  • Сумська область – 166 випадків;

  • Тернопільська область – 1121 випадок;

  • Харківська область – 912 випадків;

  • Херсонська область – 177 випадків;

  • Хмельницька область – 364 випадки;

  • Чернівецька область – 3083 випадки;

  • Черкаська область – 391 випадок;

  • Чернігівська область – 131 випадок.

Традиційно зазначається, що дані щодо захворюваності на коронавірус із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя в статистиці відсутні.

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Скриншот

covid19.gov.ua

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Скриншот

covid19.rnbo.gov.ua

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Скриншот

covid19.rnbo.gov.ua

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я вірус
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Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 21 245.

    Вилікувалися: 7234. Померли: 623.

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