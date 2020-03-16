В Україні припинили видавати візи через коронавірус

На тлі поширення коронавірусу та введення карантинних заходів, зокрема закриття кордонів, в Україні тимчасово припинили видавати візи.

Про це у ніч на понеділок, 16 березня, повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ. Інформація про обмеження опублікована на сайті відомства.

Виявляється, відповідна заборона почала діяти ще з п'ятниці, 14 березня.

На фоні спалаху коронавірусу українцям припинили видавати візи

"У зв'язку із оголошенням в Україні карантину, метою якого є попередження поширення COVID-19, консульські закордонні установи, консульські відділи в міжнародних пунктах пропуску та Департамент консульської служби МЗС України тимчасово припиняють ведення прийому громадян та видачу віз із 14 березня 2020 року", – йдеться у повідомленні.

Водночас про те, коли поновлять роботу з видачі візових документів, нині невідомо. Хоча в МЗС обіцяють оприлюднити деталі згодом.

На фоні спалаху коронавірусу українцям припинили видавати візи mfa.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Стало відомо, які зміни в Україні вносяться в роботу пунктів пропуску на кордоні та правил в'їзду транспорту на територію країни.

Глава Державної митної служби Максим Нефьодов опублікував повний список пунктів пропуску на кордоні України, які зупиняють свою роботу в рамках введення карантину в країні через коронавірус.

Із 16 березня Україна повністю обмежила авіасполучення через ситуацію з пандемією коронавірусу. Інші європейські країни також вводять низку обмежень.

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