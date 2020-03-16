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16 березня • оновлено в 10:21
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В Україні припинили видавати візи через коронавірус

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На тлі поширення коронавірусу та введення карантинних заходів, зокрема закриття кордонів, в Україні тимчасово припинили видавати візи.

Про це у ніч на понеділок, 16 березня, повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ. Інформація про обмеження опублікована на сайті відомства.

Виявляється, відповідна заборона почала діяти ще з п'ятниці, 14 березня.

На фоні спалаху коронавірусу українцям припинили видавати візи

На фоні спалаху коронавірусу українцям припинили видавати візи

"У зв'язку із оголошенням в Україні карантину, метою якого є попередження поширення COVID-19, консульські закордонні установи, консульські відділи в міжнародних пунктах пропуску та Департамент консульської служби МЗС України тимчасово припиняють ведення прийому громадян та видачу віз із 14 березня 2020 року", – йдеться у повідомленні.

Водночас про те, коли поновлять роботу з видачі візових документів, нині невідомо. Хоча в МЗС обіцяють оприлюднити деталі згодом.

На фоні спалаху коронавірусу українцям припинили видавати візи

На фоні спалаху коронавірусу українцям припинили видавати візи

mfa.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Тег
Міністерство закордонних справ України
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Макарский Александр
Макарский Александр
Да кто-же поедет в этот фашистский свынарник
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