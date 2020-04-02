У деяких населених пунктах України, де виявили випадки зараження коронавірусом, вдалися до радикальних заходів і обмежили в'їзд і виїзд.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

OBOZREVATEL розбирався, в які міста і села потрапити вже неможливо і які готуються до аналогічного сценарію.

Так, після спалаху захворювання особливий транспортний режим ввели в усій Чернівецькій області. Там, за останніми даними, захворіли вже 143 оособи. На територію Буковини дозволили в'їжджати жителям області, залишати регіон можна тим, хто повертається в інші частини України.

В Україні почали закривати міста і села через COVID-19 lb.ua

Найсуворіші заходи стосуються сіл, що стали епіцентром поширення вірусу на Буковині. Серед них Колінківці, Топорівці, Бочківці і Грозненці.

Обмежили в'їзд і в село Козаче Сумської області, де на коронавірус захворіли вісім осіб, двоє з них – померли. На в'їзді в село поставили блокпости, туди впускають і випускають лише за списками і в разі крайньої необхідності.

Обмежили в'їзд і в Конотоп, однак, за словами мера Артема Семеніхіна, блокпости поки неефективні.

У місті Кам'янка на Черкащині також ввели обмеження через 17 випадків коронавірусу. Там все буде контролювати Нацгвардія і поліція. Дозволено тільки рух спеціального і екстреного транспорту. Ввели і комендантську годину, яка забороняє пересування по території без спецдозволу. Діє вона з 8 вечора до 6 ранку.

Заблокували село Тинне Рівненської області. Там після спільних заходів в церкві три людини померли від коронавірусу і ще мінімум 10 захворіли. На в'їзд у населений пункт поставили блокпости.

В Одесі 1 квітня також вирішили закрити місто для автомобілів з інших населених пунктів у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу.

Поліція і медики будуть проводити вибіркове замірювання температури громадян, огляд речей, багажу, транспортних засобів та вантажів.

Крім того, пропонується заборонити в'їзд до Одеси всіх транспортних засобів, крім тих, які обслуговують підприємства, розташовані в обласному центрі, і/або належать (перебувають у користуванні) у громадян, які проживають або працюють у місті.

З 2 квітня Херсон закрили на суворий карантин, оточивши місто блокпостами через перший виявлений випадк коронавірусу. Там обмеження щодо в'їзду поки не узгоджені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останніми даними, в Україні вже 804 особи заразилися COVID-19.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!