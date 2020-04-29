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29 квітня • оновлено в 22:29
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В Україні почали випробування "драйвера" для лікування COVID-19 – Ляшко

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В Україні розпочали клінічні дослідження щодо можливості використання реконвалесцентної плазми для лікування хворих на коронавірус.

"Зараз приватна компанія відбирає плазму людей, що перехворіли", – розповів в ефірі ObozTV головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Я закликаю всіх, хто перехворів, прийти і здати кров, оскільки після проведення клінічних досліджень і допуску плазми до лікування, це може стати драйвером для лікування хворих або тяжкохворих в нашій системі охорони здоров'я", – заявив чиновник.

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Він уточнив, що найближчим часом МОЗ оприлюднить телефон гарячої лінії або точки для здачі крові.

"У Державному експертному центрі Міністерства охорони здоров'я зареєстрований протокол клінічного дослідження", – сказав головний санлікар.

Як писав OBOZREVATEL, заслужений лікар України Борис Тодуров заявив, що плазма крові людей, які перехворіли на коронавірус COVID-19, може використовуватися для швидкого і ефективного лікування хворих з ускладненнями. "Ми можемо виробляти цю плазму сьогодні в великих кількостях. Для цього нічого особливо не потрібно, тільки апарат для плазмофорезу", – пояснив медик.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Пряма трансляція Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Підсумки Коронавірус Ексклюзив
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
За деньги придут и стариков своих притащат на каталках ... пообещайте тыс 10грн за литр и очередь станет
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