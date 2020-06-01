В Україні ослабили карантин: що дозволено з 1 червня

У понеділок, 1 червня, в Україні розпочався наступний етап ослаблення карантину.

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Запрацювали спортивні зали, фітнес-центри, басейни, відкрили міжобласне сполучення всіма видами транспорту, а також дозволили проведення іспитів у вузах і коледжах. Відповідну інфографіку опублікувала пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Працівникам та відвідувачам спортивних установ проводитимуть температурний скринінг. Також для працівників обов'язкове використання захисних масок.

При відвідуванні спортивних залів відомство рекомендує дотримуватися таких умов:

для індивідуальних занять – не більш однієї людини на 10 квадратних метрів;

для групових – не більш однієї людини на 5 квадратних метрів, в групі не більше 10 осіб;

групові заняття проводяться виключно за попереднім записом;

антисептики повинні бути розміщені при вході в заклад;

одночасне використання роздягалень і душових кабінок має бути обмежене на рівні не більше 50%;

кількість клієнтів в закладі повинно бути таким, щоб не допускати стовпотворіння;

розташування тренажерів для кардіо-занять, які передбачають тривале використання одним клієнтом, з інтервалом не менш 2,5 метра між клієнтами.

Карантин в Україні

Робота басейнів з 1 червня дозволена для:

індивідуального відвідування;

спортивних навчально-тренувальних груп 2-го року навчання і старших;

не більше 4 осіб на одній доріжці для індивідуальних занять і не більше 6 осіб для спортивно-тренувальних груп;

не більше 2 осіб на одній доріжці для індивідуальних занять і не більше 3 осіб для спортивно-тренувальних груп в 25-метрових басейнах.

Іспити у студентів вузів та коледжів з 1 червня дозволені за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, а також в групах не більше 10 чоловік.

Також з початком третього етапу ослаблення карантину учням професійної освіти дозволили проходити практику, випускники зможуть пройти державну кваліфікаційну атестацію. У регіонах дозволили роботу інклюзивної-ресурсних центрів, щоб дітей з особливими освітніми потребами могли зарахувати до навчальних закладів.

Як писав OBOZREVATEL раніше, на дорогах Києва з 00:00 1 червня запрацювали 20 камер автоматичної фіксації ПДД.

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