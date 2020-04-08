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8 квітня • оновлено в 22:07
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Плюс 206 за добу: статистика МОЗ щодо коронавірусу на 8 квітня

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Станом на ранок середи, 8 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1668 випадків коронавірусу COVID-19.

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Про це повідомляється на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я України у Facebook. Зазначається, що 206 випадків були виявлені за минулу добу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужало", – йдеться у повідомленні.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

ТСН

На брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що за минулу добу найбільше нових випадків коронавірусу було виявлено в Івано-Франківській області – 38, у Дніпропетровській – 36, у Чернівецькій – 26 та у Київській – 23.

Загалом приріст нових випадків по всій країні за добу склав 14%. Здебільшого на коронавірус, за словами Ляшка, хворіють жінки – 55%. Що стосується смертей від хвороби, то вони є вже в 16 областях. Найчастіше, за статистикою МОЗ, вмирають люди віком понад 60 років із супутніми захворюваннями (84,6%). Показник летальності по Україні – 3,1%.

Наразі коронавірусна хвороба зафіксована:

  • Вінницька область – 89 випадків;

  • Волинська область – 36 випадків;

  • Дніпропетровська область – 41 випадок;

  • Донецька область – 11 випадків;

  • Житомирська область – 21 випадок;

  • Закарпатська область – 43 випадки;

  • Запорізька область – 45 випадків;

  • Івано-Франківська область – 198 випадків;

  • Кіровоградська область – 57 випадків;

  • м. Київ – 256 випадків;

  • Київська область – 120 випадків;

  • Львівська область – 36 випадків;

  • Луганська область – 3 випадки;

  • Одеська область – 32 випадки;

  • Полтавська область – 17 випадків;

  • Рівненська область – 44 випадки;

  • Сумська область – 56 випадків;

  • Тернопільська область – 168 випадків;

  • Харківська область – 5 випадків;

  • Херсонська область – 15 випадків;

  • Хмельницька область – 15 випадків;

  • Чернівецька область – 273 випадки;

  • Черкаська область – 80 випадків;

  • Чернігівська область – 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 8 квітня до Центру надійшло 820 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7205 повідомлень щодо підозри на коронавірус.

Плюс 206 за добу: статистика МОЗ щодо коронавірусу на 8 квітня

Плюс 206 за добу: статистика МОЗ щодо коронавірусу на 8 квітня

Плюс 206 за добу: статистика МОЗ щодо коронавірусу на 8 квітня

Плюс 206 за добу: статистика МОЗ щодо коронавірусу на 8 квітня

Плюс 206 за добу: статистика МОЗ щодо коронавірусу на 8 квітня

Плюс 206 за добу: статистика МОЗ щодо коронавірусу на 8 квітня

Плюс 206 за добу: статистика МОЗ щодо коронавірусу на 8 квітня

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Комментарии на сайте не модерированы
Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
Как всегда, летальных больше ,чем выздоровевших,
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
А сколько провели тестирований?
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Очень низкое количество тестирования. Все пока идет по Итальянскому сценарию..к сожалению.
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