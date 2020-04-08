Плюс 206 за добу: статистика МОЗ щодо коронавірусу на 8 квітня

Станом на ранок середи, 8 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1668 випадків коронавірусу COVID-19.

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Про це повідомляється на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров'я України у Facebook. Зазначається, що 206 випадків були виявлені за минулу добу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужало", – йдеться у повідомленні.

Коронавірус в Україні ТСН

На брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що за минулу добу найбільше нових випадків коронавірусу було виявлено в Івано-Франківській області – 38, у Дніпропетровській – 36, у Чернівецькій – 26 та у Київській – 23.

Загалом приріст нових випадків по всій країні за добу склав 14%. Здебільшого на коронавірус, за словами Ляшка, хворіють жінки – 55%. Що стосується смертей від хвороби, то вони є вже в 16 областях. Найчастіше, за статистикою МОЗ, вмирають люди віком понад 60 років із супутніми захворюваннями (84,6%). Показник летальності по Україні – 3,1%.

Наразі коронавірусна хвороба зафіксована:

Вінницька область – 89 випадків;

Волинська область – 36 випадків;

Дніпропетровська область – 41 випадок;

Донецька область – 11 випадків;

Житомирська область – 21 випадок;

Закарпатська область – 43 випадки;

Запорізька область – 45 випадків;

Івано-Франківська область – 198 випадків;

Кіровоградська область – 57 випадків;

м. Київ – 256 випадків;

Київська область – 120 випадків;

Львівська область – 36 випадків;

Луганська область – 3 випадки;

Одеська область – 32 випадки;

Полтавська область – 17 випадків;

Рівненська область – 44 випадки;

Сумська область – 56 випадків;

Тернопільська область – 168 випадків;

Харківська область – 5 випадків;

Херсонська область – 15 випадків;

Хмельницька область – 15 випадків;

Чернівецька область – 273 випадки;

Черкаська область – 80 випадків;

Чернігівська область – 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 8 квітня до Центру надійшло 820 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 7205 повідомлень щодо підозри на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

станом на 7 квітня в Україні зафіксували 1462 випадки захворювання на короновірус. З них – 45 летальних, 28 пацієнтів одужали.

У МОЗ заявили, що пом'якшувати карантин в Україні через пандемію коронавірусу будуть лише в разі стійкої тенденції до зниження кількості нових випадків захворювання.

Тим часом в РНБО вважають, що карантин в Україні точно не закінчиться 24 квітня через прийдешній пік поширення хвороби.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко попередив, що найнебезпечнішим визнаний крапельний шлях передачі збудника хвороби від людини до людини, а також через контактування з брудними поверхнями.

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