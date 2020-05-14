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14 травня • оновлено в 17:26
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В Україні можуть зникнути маршрутки: Криклій розповів, чим замінять

5.6т
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В Україні можуть ввести нову модель громадського транспорту через пандемію коронавірусу COVID-19.

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Як заявив в ефірі "Сніданку з 1+1" міністр інфраструктури України Владислав Криклій, нова модель дозволить замінити маршрутки на автобуси і електробуси (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Владислав Криклій розповів, чим замінять маршрутки

Владислав Криклій розповів, чим замінять маршрутки

"Тоді міста зможуть розширити той перелік транспортних засобів, який фактично в форматі громадського транспорту працює, і вони зможуть замовляти послугу транспорту в перевізників. І це дає можливість замінити маршрутки на нормальні автобуси, електробуси, але це будуть вже нормальні перевізники, які надаватимуть послугу місту й комунальним підприємствам", – сказав він.

За словами глави Мінінфраструктури, коли відбудеться заміна громадського транспорту – це вже питання до місцевої влади, чи готова вона "відпускати маршрутні таксі".

Водночас Криклій вважає, що зараз робити це ще зарано.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Владислав Криклій заявив, що питання про зняття карантинних обмежень для комерційних пасажирських перевезень, зокрема й маршрутних таксі, буде розглядатися не раніше 22 травня.

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Тема
Коронавірус
Особа
Владислав Криклій
Місце
Україна
Теги
Міністерство інфраструктури маршрутка транспорт вірус
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
самокатами заменят.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Изначально введение маршруток было глупостью и рассчитывалось на коррупцию. В каких цивилизованных странах есть маршрутки? Маршрутки во многих городах уничтожили нормальный общественный автобусный, трамвайный и троллейбусный транспорты.
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