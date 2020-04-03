Поки без паніки! Що потрібно знати українцям, якщо введуть комендантську годину

В Україні збираються посилити карантинні заходи, щоб м'якше увійти в пікову стадію поширення коронавірусу. Зокрема, хочуть ввести комендантську годину.

OBOZREVATEL пояснює, що це таке, як вона буде працювати і чому поки не можна обмежувати пересування українців.

Що таке комендантська година

Комендантська година – це заборона на перебування на вулиці в певний час доби. Найчастіше її вводять на вечірній і нічний час, наприклад, з 22:00 до 6:00. Цей час встановлюється в кожній країні (а то і регіоні) індивідуально, але зазвичай він знаходиться в цих межах.

Як розповіли OBOZREVATEL в прес-службі МОЗ, точний час скоро стане відомий – буде опублікована відповідна постанова.

Як це, швидше за все, буде працювати:

Люди повинні сидіти вдома.

За порядком та дотриманням комендантської години стежитимуть правоохоронці.

Порушення комендантської години, швидше за все, буде каратися.

Обмеження не торкнуться працівників служб, що забезпечують життєдіяльність того чи іншого міста, лікарів і так далі.

Які можуть бути штрафи за порушення комендантської години

До речі, покарання може бути дуже суворим. Наприклад, в Саудівській Аравії за порушення комендантської години загрожує штраф в 10 тисяч ріалів (це близько 2,6 тисяч доларів). Найімовірніше, в Україні будуть застосовуватися ті ж штрафи, що і за порушення інших карантинних заходів – від 17 до 34 тисяч гривень. Зараз у нас карають так:

Перше порушення режиму – штраф в 17 тисяч гривень.

Друге порушення – штраф в 34 тисячі гривень.

Третє порушення – кримінальна відповідальність.

Правоохоронці контролюватимуть дотримання комендантської години МВС України

В інший же час доби будуть діяти звичайні карантинні заходи. А це значить, що:

ходити треба обов'язково в масці, групами не більше двох осіб, дітям до 14 років – тільки з дорослими.

Такожне можна гуляти по паркам, займатися на спортмайданчиках і проводити масові заходи.

OBOZREVATEL закликає всіх дотримуватися самоізоляції і не виходити на вулицю без крайньої необхідності.

Що кажуть юристи

Юрист Дмитро Горлевий запевняє, що оскільки в Україні діє режим надзвичайної ситуації, обмежувати пересування громадян незаконно.

"По-перше, у нас ще не введенорежим надзвичайного стану. У нас НС (надзвичайна ситуація. – Ред.), І обмеження пересування громадян зараз незаконні. Якби ввели надзвичайний стан, тоді можна було б застосовувати комендантську годину", – підкреслив він.

Якщо ж, за словами Горлевого, в Україні введуть НС і "будуть застосовуватися штрафи, то вони будуть вказані у тій же постанові КМУ, що і по інших порушенгях" (від 17 000 до 34 000 гривен. – Ред.).

"І штрафи будуть такими ж. Якщо вони захочуть окрему статтю зробити, то внесуть зміни до закону і введуть нові наслідки за правопорушення", – підсумував юрист.

У чому різниця між надзвичайною ситуацією і надзвичайним станом, читайте тут.

Як діє комендантська година в світі

Комендантську годину вже ввели в Іспанії, Грузії, Сербії, Таїланді, на Кіпрі, у французькій Ніцці і навіть на острові Пасхи. Що примітно – у цих країнах діє режим надзвичайного стану.

Жителям Сербії , наприклад, заборонили виходити з дому з 13:00 суботи до 03:00 понеділка. Виняток – пенсіонери. Їм можна буде відвідувати продовольчі магазини в неділю з 4:00 до 07:00 ранку. Раніше комендантська година діяла в Сербії в будні дні з 17:00 до 05:00, а у вихідні – з 15:00 до 05:00. Також заборонено збиратися групами більше двох осіб. Власникам собак зроблені поступки – їм дозволили вигулювати домашніх улюбленців у радіусі 100 м від будинку з 23:00 до 01:00.

У Таїланді комендантську годину ввели 3 квітня, вона діятиме з 22:00 до 04:00. Заходи не поширюються на медпрацівників, на тих громадян, хто працює в нічну зміну, займається перевезенням продовольчих товарів і палива, посилок, доставляє громадян у місця карантину, а також тих, кому потрібно дістатися до аеропорту. За порушення правил загрожує штраф, а також тюремний термін до двох років.

На Кіпрі комендантську годину ввели з 18:00 вечора до 06:00 ранку. Там і так вже діють драконівські заходи: виходити з дому можна тільки раз на день, отримавши SMS від влади. Порушникам, у яких немає такої SMS, з вівторка штраф – 300 євро. В машинах можна їздити максимум по троє, включаючи водія.

У Грузії ввели комендантську годину з 21:00 до 06:00 – заборонено пересування як пішки, так і на автомобілі. На в'їздах у великі міста встановлено контрольно-пропускні пункти. Медичний персонал вимірює температуру водіям і пасажирам. Представники МВС і Міноборони стежать за тим, щоб в автомобілях перебувало не більше трьох осіб

За порушення карантину в Австралії – найбільш густонаселеному штаті Новий Південний Уельс – загрожують штрафи до 11 тисяч австралійських доларів (7 тисяч доларів США).

Ці заходи необхідні не для того, щоб обмежити чиїсь свободи, а заради безпеки громадян. На жаль, не всі люди свідомі і дотримуються самоізоляції. Щоб зупинити поширення хвороби, доводиться йти і на такі заходи. При цьому, за словами головного санлікаря Віктора Ляшка, Україну тільки чекає період пікової кількості хворих. Тому потрібно якомога ретельніше підготуватися і мінімізувати ризики.

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