Головна Новини
28 квітня • оновлено в 10:18
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Україні може не бути піка коронавірусу: в МОЗ назвали ключову умову

2.3т
Читати матеріал російською

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що якщо українці будуть дотримуватися карантину, то пік коронавірусу в нашій країні не настане.

Своєю думкою він поділився на брифінгу у вівторок, 28 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Всі заходи, яких ми вживаємо, спрямовані на боротьбу з коронавірусною хворобою. І я впевнений, що якщо ми будемо дотримуватися тих рекомендацій і плану, розробленого міністерством і затвердженого урядом, ми в змозі уникнути піка", – підкреслив він.

В Україні може не бути піка коронавірусу: яка умова

В Україні може не бути піка коронавірусу: яка умова

"Пік – це той стан, коли медична система не здатна надавати допомогу всім, хто цього потребує. Таке навантаження, що вона не може приймати пацієнтів. Якщо ж ми будемо дотримуватися всіх карантинних заходів, я впевнений, що пік малоймовірний", – запевнив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що пік епідемії коронавірусу COVID-19 в Україні очікується з 3 до 8 травня.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
3
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9410.

    Вилікувалися: 992. Померли: 239.

  • У світі захворіли вже 3 мільйона осіб, загинули – майже 209 тисяч.

  • Шмигаль назвав умову, за якої карантин в Україні може завершитися достроково.

  • ВООЗ зробила тривожну заяву про пандемію: це ще не кінець.

  • COVID-19 може знаходитися в повітрі кілька годин: вчені назвали небезпечні місця.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги