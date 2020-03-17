Головна Новини
17 березня • оновлено в 21:27
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних

94.7т
Читати матеріал російською

В Україні кількість заражених коронавірусом громадян збільшилася до 14 осіб, двоє з них – померли.

Такі дані лабораторних досліджень отримані станом на 20:00 вівторка, 17 березня, повідомляється на сторінці Центру громадського здоров'я України в Facebook.

В Україні підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних

delo.ua

Один новий випадок зафіксований в Київській області і ще шість – в Чернівецькій області.

Загальна кількість заражених досягла 14 осіб: 10 – у Чернівецькій, 1 – у Житомирській, 1 – у Київській областях та 2 – у Києві.

З усіх заражених - двоє людей померли.

Всього отримано 156 підозр, 114 з них не підтвердилися, а 28 ще на стадії дослідження.

В Україні підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 17 березня в Україні було зареєстровано 7 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу COVID-19. У Чернівецькій області – чотири випадки, два у Києві та один летальний в Житомирській області.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я Центр громадського здоров'я
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
98
8
Смішно
9
Цікаво
166
Сумно
17
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
не греют кружевные труселя, и денег ручеёк сильнее сохнет, а главное всем визгам вопреки, соседская корова всё не дохнет...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Livesey David
Livesey David
Это ещё не все роботы-украинки из Польши вернулись, когда все вернутся, тогда и начнётся веселуха.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
3
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Иванова Елена, откуда информация? Обоз написал? )
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иванова Елена
Иванова Елена
Livesey David, и чему ты радуешься дятел!! у вас все данные о болеющих засекречены!!! и ситуация явно не лучшая!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги