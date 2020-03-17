В Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних

В Україні кількість заражених коронавірусом громадян збільшилася до 14 осіб, двоє з них – померли.

Такі дані лабораторних досліджень отримані станом на 20:00 вівторка, 17 березня, повідомляється на сторінці Центру громадського здоров'я України в Facebook.

delo.ua

Один новий випадок зафіксований в Київській області і ще шість – в Чернівецькій області.

Загальна кількість заражених досягла 14 осіб: 10 – у Чернівецькій, 1 – у Житомирській, 1 – у Київській областях та 2 – у Києві.

З усіх заражених - двоє людей померли.

Всього отримано 156 підозр, 114 з них не підтвердилися, а 28 ще на стадії дослідження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 17 березня в Україні було зареєстровано 7 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу COVID-19. У Чернівецькій області – чотири випадки, два у Києві та один летальний в Житомирській області.

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