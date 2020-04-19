В Україні вже більше тисячі медичних працівників захворіли на коронавірус COVID-19, що становить приблизно п'яту частину від загальної кількості по країні.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 19 квітня заявив, що протягом минулої доби захворіли ще 53 медика. Загальна кількість досягла 1031.

Максим Степанов

При цьому 12 медспівробітників за добу одужали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 19 квітня кількість хворих коронавірусів в Україні досягло 5449 (+343 за добу). Помер 141 пацієнт, одужали 347.

У Києві за добу на коронавірус захворіла ще 31 людина, в тому числі четверо медиків. Загальна кількість перевищила 800.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!