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19 квітня • оновлено в 13:05
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В Україні коронавірусом заразилися більше тисячі медиків

4.3т
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В Україні вже більше тисячі медичних працівників захворіли на коронавірус COVID-19, що становить приблизно п'яту частину від загальної кількості по країні.

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 19 квітня заявив, що протягом минулої доби захворіли ще 53 медика. Загальна кількість досягла 1031.

Максим Степанов

Максим Степанов

При цьому 12 медспівробітників за добу одужали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 19 квітня кількість хворих коронавірусів в Україні досягло 5449 (+343 за добу). Помер 141 пацієнт, одужали 347.

У Києві за добу на коронавірус захворіла ще 31 людина, в тому числі четверо медиків. Загальна кількість перевищила 800.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Суспільство

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  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 5449.

    Вилікувалися: 347. Померли: 141.

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