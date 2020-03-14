В Україні коронавірус вперше запідозрили у дітей: їх терміново госпіталізували

У Чернівецькій області з підозрою на коронавірус госпіталізували ще чотирьох осіб, серед них двоє дітей.

Як повідомила пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації, пізно ввечері 13 березня в лікарню з підвищеною температурою потрапили мати і двоє дітей.

У Чернівцях коронавірус запідозрили у ще чотирьох осіб. Ілюстрація

"За кордоном не були. Але мали контакт з особою, яка повернулася з Італії і госпіталізована напередодні з підозрою на COVID-19", – йдеться в повідомленні.

Епідеміологічне розслідування триває, з'ясовуються контактні особи хворих.

Також 13 березня в обласну клінічну лікарню звернувся чоловік із підозрою на пневмонію. Як з'ясувалося, 29 лютого він повернувся з Італії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ВООЗ відправила спеціальну місію в Україну через коронавірус. Причина – зафіксований перший випадок смертельної хвороби в Чернівцях.

13 березня в Чернівецьку обласну клінічну лікарню з підозрою на коронавірус госпіталізували жінку, яка раніше перебувала в Італії і повернулася додому 8 березня.

На засіданні профільного комітету Верховної Ради міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець заявив, що коронавірус дітей не вражає, а "помруть усі пенсіонери".

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