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1 червня • оновлено в 19:53
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/ Суспільство

В Україні камери на дорогах за день зафіксували 35 тисяч порушень ПДР

1.6т
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За неповну першу добу роботи камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху у Києві та Київській області було зафіксовано 35 тисяч випадків.

Така статистика, за даними Патрульної поліції України, сформувалася станом на 17:00 1 червня, пише ТСН.

Правоохоронці наголосили, що 5 600 повідомлень про штрафи вже відправлені порушникам ПДР. Наразі рекордом є перевищення швидкості до 208 км/год на трасі Київ – Чоп.

Камери автофіксації порушень ПДР

Камери автофіксації порушень ПДР

"Твоє місто"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • на дорогах Києва з 00:00 1 червня запрацювали 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Вони вимірюватимуть тільки швидкісний режим руху транспорту на дорогах і в разі виявлення правопорушення автоматично його фіксуватимуть.

  • Перевищення швидкості руху каратиметься штрафом, на сплату якого дається 30 днів: більш як на 50 км/ч – 510 грн, від 20 до 50 км/ч – 255 грн.

  • Втім штраф зменшується на 50%, якщо він сплачений протягом 10 банківських днів із моменту отримання постанови.

  • Перший порушник потрапив на камери у Солом'янському районі Києва. Це була жінка, яка перевищила швидкість на 5 км.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Україна Київ
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