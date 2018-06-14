В Україні хочуть трансформувати дитячи будинки: що зміниться

В Україні до 2023 року замість дитячих будинків організують паліативної-реабілітаційні центри.

"До 2023 року на місці дитячих будинків будуть організовані паліативно-реабілітаційні центри. Ці центри надаватимуть допомогу усім дітям, незалежно від їхнього соціального статусу та віку", - повідомила прес-служба Міністерства здоров'я.

Відзначається, що мова не йде про закриття дитбудинків. МОЗ працює над створенням умов, щоб діти росли в сім'ях, а потреба в установах зникла до 2020 року.

"Наразі держава надає паліативну допомогу дітям на рівні відділень лікарень. Цього ресурсу недостатньо, адже за даними Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), паліативної допомоги в Україні потребують до 70 тис дітей", - зазначили в МОЗ.

У відомстві пояснили, що до 2020 року дитбудинки працюватимуть в штатному режимі, а паралельно проводитиметься необхідна підготовка.

"З 2020 року дітей не влаштовуватимуть до будинків дитини, а держава і громада буде здійснювати всі заходи, щоби зберегти можливість проживання та виховання дитини з рідними батьками, а також допомогати їм у складних життєвих обставинах. У виключному випадку діти будуть направлені до патронатної або прийомної сім’ї чи сімейного будинку дитини", - відзначили в прес-службі.

У МОЗ нагадали, що в Україні працює 751 заклад інституційного догляду та виховання дітей. З понад 100 тисяч дітей, які перебувають в таких закладах, тільки 8% мають статус дітей-сиріт.

"38 із таких закладів належать до сфери управління МОЗ – це будинки дитини, в яких живуть діти до 3 років. На кінець 2017 року тут перебувало 2644 дитини, з яких 1410 – сироти і ті, які залишились без батьківського піклування, та 1234 – діти, які мають батьків", - підкреслили в МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше віце-президент Конфедерації будівельників України Дмитро Ісаєнко розповів, яким чином дитячі садки та інші установи дошкільної освіти будуть розміщувати в житлових будинках.