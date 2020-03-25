В Україні готові скасувати карантин і режим НС: Шмигаль звернувся до українців

Карантин і режим надзвичайної ситуації може бути скасований в Україні раніше 24 квітня, якщо поширення коронавірусу буде зупинено.

З такою заявою увечері в середу, 25 березня, виступив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він підкреслив, що "надзвичайна ситуація – це не надзвичайний стан, вона не порушує конституційні права і не ставить хрест на економіці".

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"Перш за все, це про збільшення наших з вами спільних обов'язків для подолання епідемії. Державна система цивільного захисту переведена в режим готовності. Цей порядок прискорює обмін інформацією між регіонами, лікарнями і людьми, задіяними в боротьбі з коронавірусом. Як наслідок, ми зможемо діяти швидше. Бюрократичні питання не стануть перешкодою для забезпечення здоров'я українців", – сказав прем'єр.

Шмигаль зазначив, що Кабмін продовжує реалізовувати соціальні програми та ініціативи щодо підтримки бізнесу, закликавши українців з розумінням ставитися до тимчасових обмежень.

"Я впевнений, ми пройдемо цей виклик. Якщо це станеться раніше, ніж 24 квітня, ми скасуємо карантинні заходи і режим надзвичайної ситуації достроково. Бажаю вам усім міцного здоров'я", – додав він.

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Як писав OBOZREVATEL, в Україні офіційно підтверджено понад 100 випадків COVID-19. У мережі регулярно з'являються дані про нових хворих.

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