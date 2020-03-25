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25 березня • оновлено в 20:50
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В Україні готові скасувати карантин і режим НС: Шмигаль звернувся до українців

7.2т
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Карантин і режим надзвичайної ситуації може бути скасований в Україні раніше 24 квітня, якщо поширення коронавірусу буде зупинено.

З такою заявою увечері в середу, 25 березня, виступив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він підкреслив, що "надзвичайна ситуація – це не надзвичайний стан, вона не порушує конституційні права і не ставить хрест на економіці".

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"Перш за все, це про збільшення наших з вами спільних обов'язків для подолання епідемії. Державна система цивільного захисту переведена в режим готовності. Цей порядок прискорює обмін інформацією між регіонами, лікарнями і людьми, задіяними в боротьбі з коронавірусом. Як наслідок, ми зможемо діяти швидше. Бюрократичні питання не стануть перешкодою для забезпечення здоров'я українців", – сказав прем'єр.

Шмигаль зазначив, що Кабмін продовжує реалізовувати соціальні програми та ініціативи щодо підтримки бізнесу, закликавши українців з розумінням ставитися до тимчасових обмежень.

"Я впевнений, ми пройдемо цей виклик. Якщо це станеться раніше, ніж 24 квітня, ми скасуємо карантинні заходи і режим надзвичайної ситуації достроково. Бажаю вам усім міцного здоров'я", – додав він.

Шмигаль: Україна готова скасувати карантин в разі перемоги над коронавірусом

Шмигаль: Україна готова скасувати карантин в разі перемоги над коронавірусом

Як писав OBOZREVATEL, в Україні офіційно підтверджено понад 100 випадків COVID-19. У мережі регулярно з'являються дані про нових хворих.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
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Луньков Алекс
Луньков Алекс
У нас ЧС введена в таком режиме, что обрушит экономику за несколько недель. Мало того, что многие предприниматели лишены дохода, очень многие работники отправлены в отпуски без содержания, многие на частичную оплату. Все просто: уменьшение денежной массы у потребителя приводит к падению оборота денег и к обвалу экономики.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
смотрим на Ю т у б: #МОНТЯН: Здравствуй, дорогой дефолт! _______
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
смотрим на Ю т у б: #МОНТЯН: Здравствуй, дорогой дефолт!
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Суспільство

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