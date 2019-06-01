В Україні активізувалися небезпечні павуки: як захиститися

У різних областях України почали помічати активізацію небезпечного виду павуків – хеіракантіум, або жовтосумчатий колючий павук. Останнім часом він зустрічається в багатьох місцях Одеської, Кіровоградської, Дніпропетровської та Запорізької областей України. Але тепер він дістався і до столиці.

Що робити, якщо вас укусив жахливий павук, і як від цього вберегтися – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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У Києві зафіксовано перший випадок укусу жовтосумчатим колючим павуком.

Павук не є отруйним, проте його укус може викликати серйозні алергічні реакції.

У разі укусу бажано звернутися до лікаря, щоб мінімізувати можливі наслідки.

Жовтий павук найчастіше зустрічається в заміських будинках.

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Напад у Києві

Хеіракантіум, або жовтосумчатий колючий павук – жовтого кольору, досягає довжини приблизно 1,5 см. Зазвичай ховається в листі рослин, згорнутих у трубочку. На полювання виходять частіше вночі.

Раніше цей вид охоплював субтропіки Середземномор'я, Малої, Передньої і Центральної Азії, але зараз зустрічається у багатьох місцях Одеської, Кіровоградської, Дніпропетровської та Запорізької областей України.

Тепер жовтого павука можна зустріти й у Києві та Київській області. Українська поетеса і ведуча радіо "Голос Києва" Злата-Зоряна Паламарчук на своїй сторінці у Facebook повідомила, що її вкусив хеіракантіум.

Павук зістрибнув і вкусив її за руку, а потім вона одразу відчула біль, також у місці укусу з'явилися почервоніння і набряк. На щастя, обійшлося без серйозних наслідків для здоров'я, лікарі зробили дівчині укол від алергії.

В останні місяці українці досить часто помічають цей вид павуків в Одесі й Дніпрі.

Що робити у разі укусу

Насамперед, у разі укусу будь-якого павука, необхідно звернутися до лікаря, сказав у коментарі OBOZREVATEL головний токсиколог міського департаменту охорони здоров'я КМДА, кандидат медичних наук, доцент Сергій Недашковський.

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"Укус сам собою є пошкодженням шкірного покриву, і в це пошкодження можуть потрапити як мікроорганізми, так і інші речовини, які здатні спричинити інфекційні ускладнення в подальшому", – пояснює лікар.

"Другий момент: з укусом всередину організму потрапляють біологічні речовини, це не обов'язково можуть бути токсини чи отрута, але вони здатні стати причиною певних алергічних реакцій. Особливо вразливі люди, які страждають на певні види алергії у весняний період, наприклад, на пилок", – додав він.

Реакція на укус у Злати Facebook Злати-Зоряни Паламарчук

Жовтий павук не вважається отруйним, проте саме алергічна реакція на його укус може мати неприємні наслідки для потерпілого.

"Найнебезпечніше, що може бути, це виражені алергічні реакції на кшталт анафілаксії або анафілактидної реакції. Наприклад, запаморочення, порушення дихання за типом бронхоспазму, кашель, падіння артеріального тиску. Це якщо говорити про алергічні реакції загального типу, які виникають буквально за лічені хвилини, або в найближчі години після укусу", – розповів Недашковський.

Якщо ж у вас немає часу негайно звернутися до лікаря, токсиколог радить обробити місце укусу розчином із дезинфікуючими властивостями, наприклад, перекисом водню або хлоргексидином. Рану необхідно забинтувати, або ж наклеїти пластир, і в подальшому спостерігати, чи не проявляються якісь небезпечні симптоми. У разі їхнього виникнення зволікати не варто, потрібно обов'язково звертатися до лікаря.

Крім того, укус павука теоретично може бути навіть смертельним для алергіків.

"Ми такого не спостерігали, але якщо говорити теоретично, то чому ні, якщо бувають смертельні випадки від укусів комах, наприклад, від шершнів або оси. Тому така реакція може бути і на укус павуків", – сказав токсиколог.

Як з'являються в будинках

На думку наукового співробітника Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України Костянтина Євтушенка, той факт, що жовті павуки з'явилися в будинках українців, – це наслідок господарської діяльності самої людини.

Хеіракантіум живе в травостої, ховаючись у трубчастих травинках: "Будь-який вид, який прив'язаний до високої трави, колоска. Вони не живуть у лісі. А вирубайте ліс, там заросте така трава, що вони й там з'являться", – пояснює фахівець.

Жовтий павук у коконі

До того ж ймовірність зустрічі з цим небезпечним павуком зросла через те, що в Україні відбувається масова забудова заміської території, зокрема в тих місцях, де водяться різні павукоподібні. Євтушенко зазначає, що в багатоквартирних будинках зустріти хеіракантіума майже неможливо, а ось у заміських дачних будиночках він може переховуватися в різних місцях.

"Як правило, кусають самки, які сидять у коконі з яйцями, що розміщуються під стільцем, столом, там вони їх охороняють. Ці самки не нападають, як бджоли, але якщо людина не побачить кокон, наприклад під стільцем, і зачепить, то покусають", – пояснює він.

Вчений радить все ж таки перевіряти можливі місця розташування жовтого павука, особливо дитячі іграшки, тому що випадки укусів дітей останнім часом почастішали.

"Потрібно проводити профілактику, наприклад, якщо ви приїхали на дачу, а там на підлозі десь лежить стара дитяча іграшка, та ще й із якимось отвором – краще її перевірити перед тим, як дати дитині", – підкреслив Євтушенко.

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