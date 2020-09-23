В Україні – 3,5 тисячі нових хворих на COVID-19: статистика МОЗ на 23 вересня

Станом на ранок середи, 23 вересня, в Україні офіційно підтверджено 184 734 випадки коронавірусної інфекції. З них 3497 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померли вже 3705 осіб (+63 за добу), а 81 670 пацієнтів (+1769) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За минулу добу протестовані на коронавірусну інфекцію 45 157 осіб.

Найбільша кількість випадків коронавірусу 22 вересня зареєстрована в Харківській області – 403, Тернопільській – 337, Одеській – 287 і Львівській області – 252.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, українські лікарі показали фото легень хворого на коронавірус. Вони порівняли здоровий орган з ураженим COVID-19.