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17 травня • оновлено в 20:05
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В Ухані знову з'явився коронавірус: виявлені десятки хворих без симптомів

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У китайському місті Ухань, яке вважається епіцентром поширення коронавірусу, зафіксували 28 нових випадків зараження COVID-19.

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Безсимптомних носіїв вірусу визначили під час проведення тестування всіх жителів 14, 15 і 16 травня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Коронавірус в Китаї

Коронавірус в Китаї

Жодного хворого з активною формою пневмонії, яку спричинює коронавірус, виявлено не було. Тестування робили на добровільній основі.

Всіх заражених COVID-19 помістили під спостереження лікарів.

Як писав OBOZREVATEL раніше, джерелом коронавірусу COVID-19 навряд чи є ринок диких тварин у китайському місті Ухань. Інфекція могла потрапити на ринок від зараженої раніше людини, а не від кажанів.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Китай Ухань
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  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 18 291.

    Вилікувалися: 5116. Померли: 514.

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