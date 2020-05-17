В Ухані знову з'явився коронавірус: виявлені десятки хворих без симптомів

У китайському місті Ухань, яке вважається епіцентром поширення коронавірусу, зафіксували 28 нових випадків зараження COVID-19.
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Безсимптомних носіїв вірусу визначили під час проведення тестування всіх жителів 14, 15 і 16 травня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Коронавірус в Китаї
Жодного хворого з активною формою пневмонії, яку спричинює коронавірус, виявлено не було. Тестування робили на добровільній основі.
Всіх заражених COVID-19 помістили під спостереження лікарів.
Як писав OBOZREVATEL раніше, джерелом коронавірусу COVID-19 навряд чи є ринок диких тварин у китайському місті Ухань. Інфекція могла потрапити на ринок від зараженої раніше людини, а не від кажанів.
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