В Угорщині назвали Крим Росією: спалахнув скандал

В Угорщині телеканал "M1", який транслює, зокрема, на Закарпатті, потрапив у скандал, назвавши анексований Крим у своєму сюжеті російською територією.

Канал продемонстрував сотні медуз, викинутих на узбережжя Криму з боку Азовського моря. Відео з'явилося в Facebook.

В описі під відео йдеться: "Krím-Félsziget, Oroszország – 2019. November 27", що перекладається як "Півострів Крим, Росія – 2019. 27 листопада". Сюжет вийшов 29 листопада.

Ресурс мовить із 1957 року, у 2015 році він став цілодобовим каналом новин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше компанія Apple змінила відображення територіальної приналежності окупованого Росією Криму в своїх сервісах і пристроях.

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