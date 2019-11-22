В Одесі корабель зазнав лиха через страшного шторму. Фото й відео

В Одесі сильний шторм практично прибив до берега суховантаж "Делфі", що слідував під прапором Молдови.

Він вдарився об хвилеріз районі "Дельфіна". Про це повідомляє "Думська". Також журналісти опублікували фото і відео НП. (Щоб подивитися фото і відео проскролльте до кінця екрану)

На допомогу судну виходив великий приватний буксир "Австралія", але рятувальна операція так і не почалася через негоду. На борту танкера перебуває орієнтовно 15 осіб. Двигун у корабля так і не завівся.

Довжина "Делфі" становить 60 метрів, ширина – 10 метрів, водотоннажність – приблизно 1600 тонн.

В Одесі корабель зазнав лиха через страшного шторму Думська

В Одесі корабель зазнав лиха через страшного шторму Думська

В Одесі корабель зазнав лиха через страшного шторму Думська

В Одесі корабель зазнав лиха через страшного шторму Думська

В Одесі корабель зазнав лиха через страшного шторму Думська

В Одесі корабель зазнав лиха через страшного шторму Думська

В Одесі корабель зазнав лиха через страшного шторму Думська

В Одесі корабель зазнав лиха через страшного шторму Думська

В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма Думская

В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма Думская

В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма Думская

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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