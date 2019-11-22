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22 листопада • оновлено в 10:53
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В Одесі корабель зазнав лиха через страшного шторму. Фото й відео

2.3т
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В Одесі сильний шторм практично прибив до берега суховантаж "Делфі", що слідував під прапором Молдови.

Він вдарився об хвилеріз районі "Дельфіна". Про це повідомляє "Думська". Також журналісти опублікували фото і відео НП. (Щоб подивитися фото і відео проскролльте до кінця екрану)

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На допомогу судну виходив великий приватний буксир "Австралія", але рятувальна операція так і не почалася через негоду. На борту танкера перебуває орієнтовно 15 осіб. Двигун у корабля так і не завівся.

Довжина "Делфі" становить 60 метрів, ширина – 10 метрів, водотоннажність – приблизно 1600 тонн.

В Одесі корабель зазнав лиха через страшного шторму

В Одесі корабель зазнав лиха через страшного шторму

Думська

В Одесі корабель зазнав лиха через страшного шторму

В Одесі корабель зазнав лиха через страшного шторму

Думська

В Одесі корабель зазнав лиха через страшного шторму

В Одесі корабель зазнав лиха через страшного шторму

Думська

В Одесі корабель зазнав лиха через страшного шторму

В Одесі корабель зазнав лиха через страшного шторму

Думська

В Одесі корабель зазнав лиха через страшного шторму

В Одесі корабель зазнав лиха через страшного шторму

Думська

В Одесі корабель зазнав лиха через страшного шторму

В Одесі корабель зазнав лиха через страшного шторму

Думська

В Одесі корабель зазнав лиха через страшного шторму

В Одесі корабель зазнав лиха через страшного шторму

Думська

В Одесі корабель зазнав лиха через страшного шторму

В Одесі корабель зазнав лиха через страшного шторму

Думська

В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма

В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма

Думская

В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма

В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма

Думская

В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма

В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма

Думская

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Україна Одеса
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Команда танкера вроде отказалась от эвакуации? Вероятно уже прочитали новость как укроморяки за сутки свои катера разобрали и распродали, вместе с 20 парами трусов Эйдера или как там его. И решили остаться на танкере. Чтобы укроспасатели не разграбили ничего.
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