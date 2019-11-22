В Одесі корабель зазнав лиха через страшного шторму. Фото й відео

В Одесі сильний шторм практично прибив до берега суховантаж "Делфі", що слідував під прапором Молдови.
Він вдарився об хвилеріз районі "Дельфіна". Про це повідомляє "Думська". Також журналісти опублікували фото і відео НП. (Щоб подивитися фото і відео проскролльте до кінця екрану)
На допомогу судну виходив великий приватний буксир "Австралія", але рятувальна операція так і не почалася через негоду. На борту танкера перебуває орієнтовно 15 осіб. Двигун у корабля так і не завівся.
Довжина "Делфі" становить 60 метрів, ширина – 10 метрів, водотоннажність – приблизно 1600 тонн.
В Одесі корабель зазнав лиха через страшного шторму
Думська
В Одесі корабель зазнав лиха через страшного шторму
Думська
В Одесі корабель зазнав лиха через страшного шторму
Думська
В Одесі корабель зазнав лиха через страшного шторму
Думська
В Одесі корабель зазнав лиха через страшного шторму
Думська
В Одесі корабель зазнав лиха через страшного шторму
Думська
В Одесі корабель зазнав лиха через страшного шторму
Думська
В Одесі корабель зазнав лиха через страшного шторму
Думська
В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма
Думская
В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма
Думская
В Одессе корабль потерпел бедствие из-за страшного шторма
Думская
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Одесі 21 листопада сильний поривчастий вітер повалив 12 дерев. Одне з них впало на автомобіль. Також зафіксовано 9 обривів електромереж. Було порушено рух трамвайного маршруту №20. Потерпілих немає.
Фотокореспондент OBOZREVATEL пройшовся вздовж узбережжя в Одесі і зафіксував на фото бурхливу стихію на суворому листопадовому Чорному морі.
У міжнародному аеропорту "Одеса" 21 листопада на злітно-посадковій смузі через раптову поломку був перерваний старт приватного літака однієї з турецьких авіакомпаній.
Незабаром стало відомо, що в аеропорту Одеси трапилася друга НП за день – після поломки передньої стійки приватного літака рейсом в Дубай, аналогічну несправність виявили на борту лайнера, що прямував за маршрутом "Стамбул – Одеса".
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