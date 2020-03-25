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25 березня • оновлено в 17:39
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В Італії розповіли, коли чекають спад пандемії COVID-19

4.1т
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На цьому тижні в Італії очікується пік пандемії COVID-19 і початок її спаду.

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Таку інформацію озвучив помічник гендиректора стратегічних ініціатив Всесвітньої організації охорони здоров'я Раньєрі Гуерра, передає ANSA.

"Уповільнення темпів збільшення зараження - це дуже позитивний фактор, і в деяких регіонах, я вважаю, ми близькі до переломної точки кривої, тому пік може бути досягнутий на цьому тижні, а потім він може почати падати", - сказав він.

Раньєрі Гуерра

Раньєрі Гуерра

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Також Гуерра вважає, що саме цей тиждень і перші дні наступної стануть показовими і вирішальними - саме тоді буде видно результати заходів, які прийняло італійський уряд 15-20 днів назад.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська 20-річна студентка Джулія Бускалья, яка заразилася коронавірусом в Італії, розповіла про страшні симптомах хвороби.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
Тег
вірус
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Россия оказала Италии серьезную помощь в борьбе с коронавирусом. Российский борт с российскими военными вирусологами приземлился на натовском аэродроме. НАТО оказался беспомощным и жалким перед лицом заразы.
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