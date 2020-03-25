В Італії розповіли, коли чекають спад пандемії COVID-19

На цьому тижні в Італії очікується пік пандемії COVID-19 і початок її спаду.

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Таку інформацію озвучив помічник гендиректора стратегічних ініціатив Всесвітньої організації охорони здоров'я Раньєрі Гуерра, передає ANSA.

"Уповільнення темпів збільшення зараження - це дуже позитивний фактор, і в деяких регіонах, я вважаю, ми близькі до переломної точки кривої, тому пік може бути досягнутий на цьому тижні, а потім він може почати падати", - сказав він.

Раньєрі Гуерра Global Wellness Summit

Також Гуерра вважає, що саме цей тиждень і перші дні наступної стануть показовими і вирішальними - саме тоді буде видно результати заходів, які прийняло італійський уряд 15-20 днів назад.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американська 20-річна студентка Джулія Бускалья, яка заразилася коронавірусом в Італії, розповіла про страшні симптомах хвороби.

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