Україну продовжить заливати: синоптики дали невтішний прогноз. Мапа

У неділю, 24 травня, на більшій частині України пройдуть зливи.

Сонячна і суха погода очікується в центральних, північних областях країни і в Криму. За прогнозами Укргідрометцентру, температура повітря там очікується в межах +13 +15 градусів вдень, вночі +2 +5.

Україну заллє дощами

Найхолодніше буде на сході України. У Харківській, Луганській і Донецькій областях дощ пройде вдень. Температура повітря опуститься до +13 +15 градусів, вночі +3 +5.

Зливи прогнозують у західних областях. Температура повітря вдень від +13 до +16 градусів, вночі похолодає до +5 +8. Вітер західний 5-10 м/с.

Погода в Україні 24 травня

На півдні України опади обіцяють лише в Одеській області. Температура повітря коливатиметься від +14 до +17 градусів вдень, вночі +5 +9.

Як писав OBOZREVATEL раніше, погода в Україні влітку 2020 року буде нестійкою. У першій половині червня температура повітря очікується вище норми, потім прийде похолодання і дощі.

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