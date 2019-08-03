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Україну накриє циклон: синоптик попередила про різке погіршення погоди

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України в неділю, 4 серпня, досягне циклон, який принесе сильні зливи, грози, град і шквали.

Про це повідомила український синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook. Про погіршення погодних умов вона попередила жителів півдня, південного сходу, Приазов'я, Дніпра, Кропивницького та найближчих районів.

"Хто відпочиває в приморській зоні, візьміть до уваги, що на морі висока ймовірність шторму – купання краще відкласти", – написала вона.

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Сильний вітер 4 серпня, за прогнозом синоптика, охопить значну частину країни.

При цьому на заході України очікуються періодичні дощі, а на півночі – без істотних опадів.

Ілюстрація. Негода

Ілюстрація. Негода

Україна Нова

"У Вінницькій, Полтавській, Черкаській областях дощі – від невеликих до помірних. Але всюди завтра передбачається посилення північно-західного вітру", – уточнила Діденко.

Температура повітря буде невисокою, від 20 до 25 градусів вище нуля, а на півдні та сході відчутно похолодає.

Україну накриє циклон: синоптик попередила про різке погіршення погоди

facebook.com/tala.didenko

Україну накриє циклон: синоптик попередила про різке погіршення погоди

facebook.com/tala.didenko

"Київ якось дивовижно спробує уникнути і впливу балканського циклону, і завтрашньої західної вологи. Щось десь і покрапає, проте опадів в неділю не очікується. Вдень +20..+22 градуси", – написала Діденко.

Як писав OBOZREVATEL, завідуюча відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України, доктор фізико-математичних наук в галузі метеорології Вазіра Мартазінова розповіла про погоду в Україні у вересні.

Раніше вона пояснила ситуацію з аномальною зміною клімату в Україні, через яку літо 2019 року буде на місяць коротшим.

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Теми
Прогноз погоди Погода в Києві
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Тег
погода
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