Україну накриє циклон: синоптик попередила про різке погіршення погоди

України в неділю, 4 серпня, досягне циклон, який принесе сильні зливи, грози, град і шквали.

Про це повідомила український синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook. Про погіршення погодних умов вона попередила жителів півдня, південного сходу, Приазов'я, Дніпра, Кропивницького та найближчих районів.

"Хто відпочиває в приморській зоні, візьміть до уваги, що на морі висока ймовірність шторму – купання краще відкласти", – написала вона.

Сильний вітер 4 серпня, за прогнозом синоптика, охопить значну частину країни.

При цьому на заході України очікуються періодичні дощі, а на півночі – без істотних опадів.

Ілюстрація. Негода Україна Нова

"У Вінницькій, Полтавській, Черкаській областях дощі – від невеликих до помірних. Але всюди завтра передбачається посилення північно-західного вітру", – уточнила Діденко.

Температура повітря буде невисокою, від 20 до 25 градусів вище нуля, а на півдні та сході відчутно похолодає.

facebook.com/tala.didenko

facebook.com/tala.didenko

"Київ якось дивовижно спробує уникнути і впливу балканського циклону, і завтрашньої західної вологи. Щось десь і покрапає, проте опадів в неділю не очікується. Вдень +20..+22 градуси", – написала Діденко.

Як писав OBOZREVATEL, завідуюча відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України, доктор фізико-математичних наук в галузі метеорології Вазіра Мартазінова розповіла про погоду в Україні у вересні.

Раніше вона пояснила ситуацію з аномальною зміною клімату в Україні, через яку літо 2019 року буде на місяць коротшим.

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