Найбільш реальним часом для відпустки може бути друга половина літа, але за умови, що всі будуть дотримуватися правил безпеки.

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Раніше планувати відпочинок українцям не варто, заявив в інтерв'ю "ВВС Україна" міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

"Реалістично планувати відпочинок на другу половину літа. Але це якщо всі будуть дотримуватися правил безпеки, не ризикуватимуть собою і близькими. І якщо побачимо, що статистика покращується, тобто крива захворюваності не росте", – уточнив міністр.

Криклій зазначив, що відновлення авіасполучення буде залежати від того, як швидко інші країни почнуть відкривати свої "повітряні ворота".

"Якщо Україна пройде епідемію краще, ніж більшість інших країн, то зможе відкрити ринок внутрішніх авіаперельотів раніше, ніж міжнародні рейси", – сказав він.

Міністр уточнив, що відносно наземного транспорту першими запрацюють приміські електрички.

Як повідомляв OBOZREVATEL, карантин в Україні планують продовжити до 12 травня. При цьому будуть пом'якшені його умови і громадянам дозволять відвідувати деякі об'єкти.

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