Українці втрачають довіру до команди Зеленського: опубліковані результати опитування

Українці почали розчаровуватися в новій владі і менше довіряти команді президента Володимира Зеленського.

Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного на початку листопада Центром Разумкова. Результати були опубліковані на сайті організації.

Так, більшість опитаних (44%) висловили думку, що нова влада "намагається поліпшити ситуацію в країні", але їй це поки в основному не вдається зробити. У жовтні так вважали на 3% менше українців.

Українці почали розчаровуватися в Зеленському 24 канал

У успіхи влади вірить близько 25% респондентів, тоді як у жовтні їх було 29%. Ще 23% припустили, що чиновники імітують зусилля.

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У цілому, частка українців, у яких дії нової влади виправдали надії, в порівнянні з жовтнем зменшилась з 23% до 17%. Незмінною (5%) залишилася частка тих, хто відповідає, що дії нової влади виявилися кращими за очікування. Із 9% до 14% зросла кількість тих, хто вважає, що влада не виправдала надій.

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Рівень довіри президенту також знизився з 79 до 68,2%.

Опитування проведене 1-7 листопада 2019 року серед 2015 українців від 18 років і старше по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій. Похибка – не вище 2,3%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з даними опитування КМІС за жовтень, позитивно до діяльності Зеленського ставляться 66% українців. При цьому у вересні у президента було 73%.

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