Українці виступили проти російської мови як державної – опитування

64,5% жителів України вважають, що українська має бути єдиною державною і офіційною мовою, а російська мова може вільно використовуватися.

Як говориться в результатах соцопитування, проведеного спільно Центром Разумкова і Центром "Соціс", 17,7% респондентів заявили, що українська мова повинна бути державною, а російська може бути офіційною в деяких регіонах України.

Ще 15,2% опитаних вважають, що обидві мови мають бути державними в Україні.

При цьому 2,6% не визначилися з відповіддю.

Опитування Центру "Соціс" і Центру Разумкова проведено 21-28 липня серед 4000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод збору первинної соціологічної інформації – стандартизоване інтерв'ю face-to-face за місцем проживання респондентів.

razumkov.org.ua

Нагадаємо, в Верховній Раді знову підняли тему російської мови і її вивчення в школах і вузах України. Відповідний проект закону зареєстрували нардепи від "Слуги народу" Максим Бужанський і "Опозиційної платформи – За життя" Олег Волошин.

Детальніше про ймовірність повернення російської мови в українські школи – в матеріалі OBOZREVATEL.