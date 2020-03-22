Українці спустошують супермаркети через коронавірус: показове фото

Налякані коронавірусом українці продовжують спустошувати полиці супермаркетів, у великій кількості скуповуючи продукти харчування.

Про це у своєму Facebook розповіла журналістка Леся Москаленко і показала фото одного з супермаркетів під Києвом.

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"Мегамаркет у Ходосівці о 9 ранку. Я ще тут такого не бачила. Думала, вже накупилися і увійшли в спокійний режим покупок. Але ні. Людей повно, метуть муку, олію, соки, цукор, сіль, чомусь імбир кілограмами. Ряжанки, зубної пасти і прокладок майже не лишилося. Розібрали свіжий перець, редиску. М'ясо гребуть геть усе", - пише журналістка.

facebook.com/lesya.moskalenko

За її словами, "менеджери весь час щось вивозять і розкладають на полицях, але магазин явно ще не навчився справлятися з таким попитом".

"80% покупців у масках, у рукавичках. На вході висить дезінфектор для рук. УВ проходах затори із тачок, на касах доводиться стояти довго, Пакетів розходяться десятки на одного покупця. Я теж сьогодні вперше за довгий час взяла пакет, бо у мою багаторазову торбу все не влізло. В аптеку черга, пускають по одному. В банк і до банкомату черга", - повідомила Москаленко.

"Я подумала, що прийшов час переходити на доставку продуктів додому, тому що поїздка в магазин перетворюється на випробування", - додала вона.

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