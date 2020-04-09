Головна Новини
9 квітня • оновлено в 17:31
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Українці розповіли, як святкуватимуть Великдень на карантині

1.9т
Читати матеріал російською

Майже всі українці мають намір на Великдень залишитися вдома і не порушувати режим карантину в Україні.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це свідчать результати опитування, опублікованого на сайті Українського інституту майбутнього.

Згідно з опитуванням 92% українців мають намір на свято не залишати домівку, таким чином не порушуючи режим самоізоляції. Незначна кількість населення відповіла, що на свято піде в гості або на прогулянку.

Карантин в Україні

Карантин в Україні

При цьому 62% респондентів відповіли, що в цьому році точно не будуть відвідувати церкву на Великдень через карантин. 9% опитаних повідомили, що відвідають церкву, щоб освятити паски. І лише 3% мають намір відстояти службу. Решта 26% відповіли, що взагалі не відвідують церкву.

Зазначається, що респонденти з західних областей і парафіяни УПЦ МП частіше за інших наголошували, що обов'язково відстоять службу або ж освятять паски на Великдень.

Опитування

Опитування

Український інститут майбутнього

Нагадаємо, що українці підтримали введення посиленого карантину через масову загрозу поширення COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Тег
опрос
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Алексеевич Сергей
Алексеевич Сергей
Ага, посмотрел я этот опрос- онлайн опрос посредством заполнения интерактивной анкеты. Большинство людей которые в селах живут и в церковь ходят интернетом пользоваться не умеют. В жоппу себе можете этот опрос засунуть.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги