Українці розповіли, як святкуватимуть Великдень на карантині

Майже всі українці мають намір на Великдень залишитися вдома і не порушувати режим карантину в Україні.
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Про це свідчать результати опитування, опублікованого на сайті Українського інституту майбутнього.
Згідно з опитуванням 92% українців мають намір на свято не залишати домівку, таким чином не порушуючи режим самоізоляції. Незначна кількість населення відповіла, що на свято піде в гості або на прогулянку.
Карантин в Україні
При цьому 62% респондентів відповіли, що в цьому році точно не будуть відвідувати церкву на Великдень через карантин. 9% опитаних повідомили, що відвідають церкву, щоб освятити паски. І лише 3% мають намір відстояти службу. Решта 26% відповіли, що взагалі не відвідують церкву.
Зазначається, що респонденти з західних областей і парафіяни УПЦ МП частіше за інших наголошували, що обов'язково відстоять службу або ж освятять паски на Великдень.
Опитування
Український інститут майбутнього
Нагадаємо, що українці підтримали введення посиленого карантину через масову загрозу поширення COVID-19.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
президент України Володимир Зеленський закликав українців дотримуватися карантину на Великдень через загрозу поширення коронавірусу.
Мер Києва Віталій Кличко закликав містян залишитися вдома у Вербну неділю і на Великдень та не відвідувати церкву.
При цьому Кличко зазначив, що у столиці не заборонятимуть відвідування храмів на Великдень, незважаючи на введений по всій країні посилений карантин.
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