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Українці наче забули про війну, це ганьба, – Юсупова

Суспільство
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Наталя Юсупова розповіла про зневагу до ветеранів

Наталя Юсупова розповіла про зневагу до ветеранів

Українці наче забули про війну на Донбасі, вони бояться коронавірусу, але не війни.

Як заявила в інтерв’ю OBOZREVATEL відома волонтерка Наталя Юсупова, вона вважає такий стан речей ганебним.

"Це жахливо. Я собі дала слово – щодня писати пости, скільки поранених, що відбувається. На жаль, про це справді стали менше писати і волонтери, і патріоти, телебачення також не показує. Стежить тільки кілька сайтів", – сказала вона.

За словами Юсупової, один військовий загинув чи троє, але це ж три українські родини, які втратили своїх близьких.

"А скільки хлопців помирає від поранень через рік-два-три? Це дуже важко. Син розповідає, що в Америці йде військовий – йому тиснуть руку, розступаються. А в нас таке ставлення, знаєте, наплювацьке й хамське", – зазначила волонтерка.

Вона запропонувала ввести кримінальне покарання за зневагу до ветеранів.

"Не пускають військових у маршрутку, хамлять їм чи навіть плюють – це просто ганьба!" – додала Юсупова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося відео, на якому ветеран АТО, що втратив на Донбасі ногу, повернувся до свого кривдника-водія, який вигнав його з маршрутки.

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  1. /Суспільство