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18 квітня • оновлено в 20:17
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Кинулися натовпами до церков: українці масово порушили карантин напередодні Великодня

3.7т
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В Україні напередодні свята Великодня люди масово порушували карантин через коронавірус, відвідуючи церкви.

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Такі випадки були зафіксовані в низці українських міст. При цьому влада неодноразово закликала громадян залишитися вдома, а низка телеканалів запустила трансляції святкових богослужінь різних конфесій.

Українці масово порушили карантин на Великдень

Українці масово порушили карантин на Великдень

Колаж

Івано-Франківськ

У суботу, 18 квітня, на вулиці Чорновола, 6 біля храму УПЦ МП відбулося масове зібрання прихожан, передає pravda.if.ua.

На відео, яке зняли очевидці, видно, що у людей є рюкзаки і валізи. Очевидно, віряни збиралися їхати в Почаївську лавру, щоб там відсвяткувати Великдень.

Дніпро

Порушення карантину в місті помітили ще попереднього дня. Так, біля Троїцької церкви ввечері 17 квітня вишикувалися десятки людей, щоб потрапити на службу.

Парафіяни церкви не дотримувалися дистанції, а деякі приходили без масок і рукавичок. Біля церкви було близько 80 осіб.

Очевидець викликав поліцію, після чого деякі парафіяни погрожували йому фізичною розправою. Працівники поліції прибули на місце події і склали відповідний протокол.

У Дніпрі натовп парафіян зібрався біля церкви

У Дніпрі натовп парафіян зібрався біля церкви

Інформатор

Львів

17 квітня у місті Самбір Львівської області, незважаючи на карантин, служителі та парафіяни храму Різдва Пресвятої Богородиці влаштували масову ходу. При цьому багато учасників були без захисних масок.

У Самборі служителі церкви і парафіяни порушили карантин

У Самборі служителі церкви і парафіяни порушили карантин

Facebook/Вікторія Балицька

У Самборі служителі церкви і парафіяни порушили карантин

У Самборі служителі церкви і парафіяни порушили карантин

Facebook/Вікторія Балицька

У Самборі служителі церкви і парафіяни порушили карантин

У Самборі служителі церкви і парафіяни порушили карантин

Facebook/Вікторія Балицька

У Самборі служителі церкви і парафіяни порушили карантин

У Самборі служителі церкви і парафіяни порушили карантин

Facebook/Вікторія Балицька

Як писав OBOZREVATEL, раніше вірян на Великдень покликали у Свято-Воскресенський храм УПЦ МП у Києві, щоб вони "доторкнулися до Благодатного вогню" в розпал карантину.

Водночас Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій рекомендувала проводити богослужіння на Великдень без присутності прихожан.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Великдень Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
свято видео фотографии інфекція релігія карантин вірус
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Червоний Данило
Червоний Данило
мэры, совместно с полицией, должны были принудительно закрыть все церкви, храмы, монастыри и обители! вот ccыкливые идиoты!
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Для меня пасха это давняя традиция наших предков! С радостью могу послушать проповедь умного священника. Мне нравиться проповеди в церкви возле парка в Трускавце! Но все это в спокойной и праздничной обстановке! Но то, что происходит сейчас это средневековое мракобесие! Игнорировать и подвергать риску жизнь людей, тем более пожилых это преступление! Кому станет лучше если на ваш кулич брызнет водой поп, при этом подвергая вас опастности подцепить смертельный вирус! Мы же живем в 21 веке! Неужели мы настолько невежественные и не образованные!?
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Gosteva Inna
Gosteva Inna
Бог лишил их разума
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Суспільство

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