Український лікар пояснив, чому температуру 37 потрібно збивати

Український головний лікар одного з діагностичних медичних центрів Львова Тарас Жиравецький вважає, що температуру 37 градусів у хворих потрібно збивати.

За його словами в інтерв'ю "ТСН", пацієнти, які не знижують температуру 5-6 днів, плавно "переїжджають" з дому в стаціонар.

"Мало того, нічого хорошого в температурі пацієнта немає. Якщо ми її зупинимо і зменшимо – нічого не станеться, просто на 7-й день почнуть вироблятися антитіла і ці антитіла почнуть блокувати вірус і на 14 день маємо смерть вірусу – все. Тобто, наш організм вважається більш потужною машиною, ніж препарат для знищення вірусу. На 14 день вірус є знищеним за рахунок антитіл без температури. Якщо антитіла виробляються, їм температура не потрібна", – сказав Жиравецький.

Лікар порекомендував збивати температуру орієнтовно 37,2 тим людям, кому більше 35 років і вони мають супутні захворювання, і якщо температура з'явилася після 6-7 дня хвороби.

"Якщо в перші дні така температура – то збивати не треба, якщо пізніше тягнеться такий шлейф, то це для нас може бути проблемою. У перші дні у пацієнта є болі в суглобах, м'язах – треба збивати, навіщо пацієнт повинен мучитися", – додав медик.

Нагадаємо, заслужена лікарка України Ольга Богомолець порекомендувала хворим із коронавірусом не збивати температуру, якщо її можна терпіти.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, лікар-анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль заявив, що підвищену температуру тіла будь-якого значення необхідно знижувати.

За його словами, теза про те, що нібито за підвищеної температури організм краще бореться з вірусом, абсолютно неправильна. Він пояснив, що в організмі запускається безліч процесів, які йому не потрібні.

"Вироблення імунних комплексів набагато вище за підвищеної температури. У разі підвищеної температури відбувається безліч процесів. Проходить вазоконстрикція (звуження просвіту кровоносних судин, – Ред.), запускаються компенсаторні процеси. Вони не потрібні", – сказав медик.