Українські льотчики вразили екстремальним трюком: з'явилося відео

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як два штурмовики Су-25М1 пролітають на екстремально низькій висоті.

Один з літаків при цьому ледь не торкнувся злітної смуги. Як пише, Business Insider невідомо, де було знято відео проте можливо, що це авіабаза 25-й транспортної авіаційної бригади в Мелітополі Запорізької області.

Журналісти прийшли до такого висновку, судячи з кількості військово-транспортних літаків Іл-76МД, які можна побачити в відео.

Зазначається, що щтурмовікі могли летіти з аеродрому Кульбакіно на околиці Миколаєва, який є базою 299-ї бригади тактичної авіації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український льотчик-винищувач видав неймовірне шоу.