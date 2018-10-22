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Українські льотчики вразили екстремальним трюком: з'явилося відео

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У мережі з'явилося відео, на якому видно, як два штурмовики Су-25М1 пролітають на екстремально низькій висоті.

Один з літаків при цьому ледь не торкнувся злітної смуги. Як пише, Business Insider невідомо, де було знято відео проте можливо, що це авіабаза 25-й транспортної авіаційної бригади в Мелітополі Запорізької області.

Журналісти прийшли до такого висновку, судячи з кількості військово-транспортних літаків Іл-76МД, які можна побачити в відео.

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Зазначається, що щтурмовікі могли летіти з аеродрому Кульбакіно на околиці Миколаєва, який є базою 299-ї бригади тактичної авіації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український льотчик-винищувач видав неймовірне шоу.

Місце
Україна
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Оба самолёта показали?Или ещё один есть?
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Савченко Игорь
Савченко Игорь
Обычная отработка полётов на сверхнизких высотах. Идёт подготовка к возможному применению авиации на Донбассе, а опыт применения россиянами ПЗРК подсказывает, что основная угроза для ЛА исходит именно от них, вот и учатся летуны заходить на цель так, чтобы ПЗРК не мешали.
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
И в чем трюк? Что чуть не еббнулись на российском самолете?)))))
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1 из 2 ответов | показать все
pompadur marselina
pompadur marselina
Савченко Игорь, селянин, СУ-27 уже стал украинским?
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