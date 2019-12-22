Журналіст і телеведучий Олексій Суханов, який переїхав із РФ до України в 2014 році, різко розкритикував нав'язування українцям російської мови.

В інтерв'ю "Апострофу" ексспівробітник РЕН ТВ, який нещодавно отримав українське громадянство, послав "у д**у" країну-сусіда.

"Нехай той сусід, який щось нав'язує Україні, йде в д**у. Тому що в Україні є своя історія, свої традиції, своя мова. А якщо сусідові щось не подобається, я йому можу порадити тільки одне – нехай зосередиться на своїх проблемах. І нехай зрештою займеться вирішенням своїх проблем, а не суне свого носа в чужі справи", – сказав він, відповідаючи на запитання про мову.

Телеведучий додав, що в України є свій шлях, "європейський і цивілізований".

"І жодна країна не може існувати без історії, традиції і мови. Це не країна, якщо в ній не пам'ятають про найголовніше – що складає основу будь-якої держави. Така моя позиція", – вважає Суханов.

Він також підтримав використання української мови на ТБ. "Держава робить правильно, коли є чинне законодавство, яке вимагає, зокрема, щоб ведучі на телебаченні спілкувалися виключно українською мовою. Так чи інакше, але колись це повинно було бути втілене у життя. І крок за кроком українська входить у наше життя, у наш побут", – зазначив він.

"Але знаєте, ніщо ніколи не зміниться, якщо ми не почнемо змінюватися самі, якщо не почнемо розмовляти тою мовою, яка завжди була на цій землі. Треба поважати традиції, історію і все те, що було тут до нас", – додав телеведучий.

Олексій Суханов Tochka.net

Як писав OBOZREVATEL, недавно відомий продюсер Володимир Бебешко назвав "нонсенсом" квоти для пісень українською мовою в ефірі радіостанцій і запропонував скасувати їх.

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