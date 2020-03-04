Українка Анастасія Зінченко, яка залишилася в охопленому коронавірусом Китаї через свою собаку, поскаржилася на українську владу.

Дівчина на своїй сторінці в Instagram обурилася тим, що Україна заборонила ввозити тварин із Китаю.

Анастасія Зінченко instagram.com/nastyazinchenko_

"Через два тижні після того, як мені зателефонував президент і пообіцяв допомогти, забрати мене з собакою, Україна ставить заборону. Причиною її є випадок у Гонконзі, у собаки підозри на коронавірус. І чомусь тільки Україна поставила таку заборону", – наголосила Зінченко.

Дівчина додала, що з нею ніхто не зв'язувався уже тиждень.

"Зі мною ніхто не зв'язувався, мені не дзвонили вже протягом тижня, історія лише тільки стала гучною, і потім згасла. Ані про евакуацію нічого чутно, ані про те, що нам робити далі", – поскаржилася Зінченко.

Вона вважає, що Україна дотягла з евакуацією такого моменту, коли на кону стоять уже нові проблеми.

"Якби все зробили протягом першого тижня, коли я звернула по допомогу і мені її пообіцяли, уже б усе забулося і я незабаром була б удома. Новин у мене немає абсолютно жодних зараз, що буде далі. Скільки триватиме карантин у Китаї та як я потраплю додому. Варіанти є, але це все лише тільки теорії. Це може тривати ще близько місяця (в кращому випадку)", – написала дівчина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка Анастасія Зінченко, яка перебуває в китайському місті-джерелі коронавірусу Ухань, отримала відмову на евакуацію разом зі своєю собакою.

Посольство України в Китаї пояснило, що дівчину не взяли, тому що уповноважені органи КНР не схвалили документи тварини для перетину кордону.

Після цього президент України Володимир Зеленський зв'язався з нею по телефону і пообіцяв допомогти з евакуацією.

Нагадаємо, що 1 березня до України заборонили ввозити тварин із Китаю. Рішення було ухвалене у зв'язку з тим, що в Гонконзі зафіксували випадок зараження тварини коронавірусом.

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