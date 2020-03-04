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5 березня • оновлено в 01:17
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/ Суспільство

Українку Анастасію Зінченко обурила заборона на ввезення тварин із Китаю

9.9т
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Українка Анастасія Зінченко, яка залишилася в охопленому коронавірусом Китаї через свою собаку, поскаржилася на українську владу.

Дівчина на своїй сторінці в Instagram обурилася тим, що Україна заборонила ввозити тварин із Китаю.

Анастасія Зінченко

Анастасія Зінченко

instagram.com/nastyazinchenko_

"Через два тижні після того, як мені зателефонував президент і пообіцяв допомогти, забрати мене з собакою, Україна ставить заборону. Причиною її є випадок у Гонконзі, у собаки підозри на коронавірус. І чомусь тільки Україна поставила таку заборону", – наголосила Зінченко.

Дівчина додала, що з нею ніхто не зв'язувався уже тиждень.

"Зі мною ніхто не зв'язувався, мені не дзвонили вже протягом тижня, історія лише тільки стала гучною, і потім згасла. Ані про евакуацію нічого чутно, ані про те, що нам робити далі", – поскаржилася Зінченко.

Вона вважає, що Україна дотягла з евакуацією такого моменту, коли на кону стоять уже нові проблеми.

"Якби все зробили протягом першого тижня, коли я звернула по допомогу і мені її пообіцяли, уже б усе забулося і я незабаром була б удома. Новин у мене немає абсолютно жодних зараз, що буде далі. Скільки триватиме карантин у Китаї та як я потраплю додому. Варіанти є, але це все лише тільки теорії. Це може тривати ще близько місяця (в кращому випадку)", – написала дівчина.

1 березня офіційно ввели заборону на ввезення тварин в Україні з Китаю. Цікаво виходить адже, так? Через 2 тижні після того як мені зателефонував президент і пообіцяв допомогти, забрати мене з собакою, через два тижні Україна ставить заборону. Причина якої, є випадок в Гонконзі, у собаки підозри на коронавірус. І чому то тільки Україна поставила таку заборону. Зі мною ніхто не зв'язувався, мені не дзвонили вже протягом тижня, історія лише тільки стала гучною, і потім згасла. Ні про евакуацію нічого чутно, ні про те, що нам робити далі. Україна знову дотягла з евакуацією до такого моменту, коли на ряду стоять вже нові проблеми. Якби все зробили протягом першого тижня, коли я звернула за допомогою і мені її пообіцяли, вже все забулося і я в скоре була б удома. Новин у мене немає абсолютно ніяких зараз, що буде далі. Скільки триватиме карантин у Китаї та як я потраплю додому. Варіанти є, але це все лише тільки теорії. Це може тривати ще близько місяця (в кращому випадку). Будинки на карантині я і Міша з 20 січня. 19 лютого, в день евакуації українців) я вдома і виходити на вулицю не можна. З продуктами харчування, проблем зараз немає. Є проблема з питною водою, її я постараюся вирішити теж в найближчі дні, тому що вона закінчилася, але охорона будинку не змогла мені допомогти в цьому і вийти теж не дозволила. Знаєте, що ще хотіла б додати. Я не винна в тому, що одна єдина з людей яких евакуювали з Ухань, відмовилася летіти без своєї собаки, відмовилася її кинути, і винесла цю проблему на загальний огляд. І навіть при такому ряді проблем, я її не кину, і я знаю що мене підтримає моя сім'я, мої близькі люди і ті, у кого теж є домашні тварини і дають собі звіт в тому, що вони несуть за них відповідальність, в першу чергу , як за свого члена сім'ї. 🐾

Публікація від Anastasiya Zinchenko (@nastyazinchenko_)

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка Анастасія Зінченко, яка перебуває в китайському місті-джерелі коронавірусу Ухань, отримала відмову на евакуацію разом зі своєю собакою.

Посольство України в Китаї пояснило, що дівчину не взяли, тому що уповноважені органи КНР не схвалили документи тварини для перетину кордону.

Після цього президент України Володимир Зеленський зв'язався з нею по телефону і пообіцяв допомогти з евакуацією.

Нагадаємо, що 1 березня до України заборонили ввозити тварин із Китаю. Рішення було ухвалене у зв'язку з тим, що в Гонконзі зафіксували випадок зараження тварини коронавірусом.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Китай Ухань
Тег
евакуація
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Коментарі
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Zp Its
Zp Its
Этот президент много хорошего обещал, а по факту нае... Слова красивые, поступки подлые
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Солодкий Ігор
Солодкий Ігор
Zp Its, а что же это за чудудо, которому этот пре... обещал даже собачку вывезти?
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Луньков Алекс
Луньков Алекс
Личный звонок, сочувствие, обещания, шикарный пиар...Все!
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Santi Amonito
Santi Amonito
А она уже о кренделях небесных размечталась - "торчок" "зателефонував", - и она уже "марила" своими фоточками и видосиками в "зендеркоманде". Тогда делай, как они - "продай собаку".
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3
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