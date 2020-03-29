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29 березня • оновлено в 17:12
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"Не вбивайте моїх дітей!" Українка на колінах вибачилася за привезений з Італії коронавірус і підірвала мережу

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Українці бурхливо відреагували на вибачення першої хворої на коронавірус мешканки Буковини, яка заразила COVID-19 десятки односельців і людей із сусідніх сіл.

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Більше тисячі користувачів Facebook поділилися новиною про заробітчанку, яка не самоізолювалася, повернувшись з Італії. Сотні українців поділилися своїми думками під постом.

Багато хто підтримав українку. Вона розповіла, що деякі односельці погрожували їй і її дітям розправою. "Не вбивайте їх, хочете вбивайте мене, ріжте, рубайте", – зі сльозами і на колінах просила жінка.

Користувачі мережі засудили погрози на її адресу й закликали залишатися людьми.

Звернення інфікованої мешканки Колінківець підірвало мережу

Звернення інфікованої мешканки Колінківець підірвало мережу

Колаж

"Схаменіться!.. Наші бідні люди їдуть на заробітки не від хорошого життя... Так, сама винна, що ні ізолювалася... Але скажіть собі відверто, багато зараз свідомих людей, які сидять вдома?" – запитала одна з коментаторок.

"Не тримайте образи і зла, користі від цього мало, вона не цілеспрямовано це робила. Думаю, вона себе мільйон разів корила за цей вчинок", – вважає інша користувачка соцмережі.

"Може, її селу пощастило, що вони перехворіють на початку епідемії, поки є вільні місця в лікарнях. Страшно в пік заразитися", "Так, вона неправильно вчинила... І що, вбити її і її сім'ю тепер? Не будьте тваринами!", "Сподіваємося, це стане прикладом для тих тисяч людей, які недавно прибули", – відповіли коментатори.

Блок-пост у Колінківцях

Блок-пост у Колінківцях

Страна

Деякі користувачі висловили думку, що українку потрібно покарати за законом за недотримання правил карантину.

"Нехай тепер на зароблені купить масок і тестів односельчанам", – запропонували також під постом.

Відеозвернення інфікованої жінки можна переглянути за посиланням.

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, разом із Колінківцями, де проживає заробітчанка, на карантин посадили ще три села: Топорівці, Бочківці і Грозненці. У цих районах виставили блок-пости, всі дороги та лісові стежки перекрили шлагбаумами.

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Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Чернівці
Теги
карантин заробітчани хвороба вірус фотографии соцмережі
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Ку Алексей
Ку Алексей
Украинка на коленях...
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Новиков Алек
Новиков Алек
Пользователи сети осудили угрозы в ее адрес и призвали оставаться людьми. -ОБОСРАТЕЛЬ ЭТО ЛЮДИ??! ЭТО ТВОИ ПОЧИТАТЕЛИ!!! -Карпов Иван 29.03.2020 16:36-Тварь тупая!..Наверное точно захотела,что было как в Италии... -Пилипенко Кузьма 29.03.2020 16:19- суке на колени встать и просить прощения у матерей и родственников Донецка,Луганска,Одессы,погибших и убитых -Dehtyaryov Ilya 29.03.2020 15:40-Почему она не в тюрьме ?
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Горыныч Змей
Горыныч Змей
Нерабы любят стоять на коленях.
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