"Не вбивайте моїх дітей!" Українка на колінах вибачилася за привезений з Італії коронавірус і підірвала мережу

Українці бурхливо відреагували на вибачення першої хворої на коронавірус мешканки Буковини, яка заразила COVID-19 десятки односельців і людей із сусідніх сіл.

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Більше тисячі користувачів Facebook поділилися новиною про заробітчанку, яка не самоізолювалася, повернувшись з Італії. Сотні українців поділилися своїми думками під постом.

Багато хто підтримав українку. Вона розповіла, що деякі односельці погрожували їй і її дітям розправою. "Не вбивайте їх, хочете вбивайте мене, ріжте, рубайте", – зі сльозами і на колінах просила жінка.

Користувачі мережі засудили погрози на її адресу й закликали залишатися людьми.

Звернення інфікованої мешканки Колінківець підірвало мережу Колаж

"Схаменіться!.. Наші бідні люди їдуть на заробітки не від хорошого життя... Так, сама винна, що ні ізолювалася... Але скажіть собі відверто, багато зараз свідомих людей, які сидять вдома?" – запитала одна з коментаторок.

"Не тримайте образи і зла, користі від цього мало, вона не цілеспрямовано це робила. Думаю, вона себе мільйон разів корила за цей вчинок", – вважає інша користувачка соцмережі.

"Може, її селу пощастило, що вони перехворіють на початку епідемії, поки є вільні місця в лікарнях. Страшно в пік заразитися", "Так, вона неправильно вчинила... І що, вбити її і її сім'ю тепер? Не будьте тваринами!", "Сподіваємося, це стане прикладом для тих тисяч людей, які недавно прибули", – відповіли коментатори.

Блок-пост у Колінківцях Страна

Деякі користувачі висловили думку, що українку потрібно покарати за законом за недотримання правил карантину.

"Нехай тепер на зароблені купить масок і тестів односельчанам", – запропонували також під постом.

Відеозвернення інфікованої жінки можна переглянути за посиланням.

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, разом із Колінківцями, де проживає заробітчанка, на карантин посадили ще три села: Топорівці, Бочківці і Грозненці. У цих районах виставили блок-пости, всі дороги та лісові стежки перекрили шлагбаумами.

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