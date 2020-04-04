Українець помер від коронавірусу, не дочекавшись допомоги: сім'ю звинувачували в симуляції

У Коломиї Івано-Франківської області через бездіяльність медиків від коронавірусу помер чоловік. Сімейний лікар боялася оглянути його через відсутность захисного костюма і рекомендувала залишатися вдома і пити більше чаю.

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Інші медики закрили очі на повідомлення родичів про контакт чоловіка з сім'єю, яка нещодавно повернулася з Італії. Про це розповів син загиблого Дмитро Соболь на своїй сторінці в Facebook.

"Хронологія подій: 20 марта вранці ми дізналися від батьків, що у мами третій день температура 38 і сильний кашель, у батька температура незначна 37 з копійками вже п'ятий день. У них був контакт з сім'єю з їх села Вовчковці, члени якої повернулися напередодні з Італії і "сидять вдома" з високою температурою", – написав Соболь.

Українець помер від коронавірусу, не дочекавшись допомоги Інформатор

За його словами, батьки відразу звернулися до сімейного лікаря, яка проконсультувала по телефону і повідомила, що в їх симптомах немає нічого страшного. Медик порадила пацієнтам пити більше чаю і сидіти вдома.

Соболь відзначив, що після дзвінка батьки звернулися в "швидку", де їм відмовили в госпіталізації і порадили звертатися до сімейного лікаря.

"Батьки звернулися до своїх знайомих і поїхали в інфекційну лікарню, де їх погодилися прийняти. Лікар їх послухав і дала висновок: у мами сильні хрипи, прописала антибіотики, лягати в лікарню не обов'язково, ви можете антибіотики приймати вдома. Папа здоров", – зазначив чоловік.

Він розповів, що хворі також зверталися на гарячі лінії "НСЗУ", "Covid-19 в Івано-Франківській області" та "МОЗ", що не дало ніякого результату.

Українець помер від коронавірусу, не дочекавшись допомоги facebook.com/dmitriy.sobol

Соболь відзначив, що завдяки їх наполегливості маму вдалося госпіталізувати. Стан батька почав погіршуватися, однак сімейний лікар все також по телефону поставила діагноз і прописала таблетки.

"Після негативного експрес-тесту лікар мами вирішив поскаржитися нам " ваша мама просто симулює свій стан, так як їй, мабуть, не вистачає уваги". 27 березня ми все ще чекали результатів маминого тесту ПЛР, коли в обід пролунав дзвінок щодо дезінфекції будинку батьків . Ми подзвонили батькові і дізналися, що він в Коломиї в лікарні, і його забирають в Івано-Франківськ. Йому було дуже важко говорити і сказав, що передзвонить. Лікарі з Коломиї нам повідомили про дуже важкий станібатька. І через годину ми дізналися, що батько помер в машині "швидкої", не доїхавши до лікарні Івано-Франківська", – розповів чоловік.

Син загиблого додав, що в той же день лікар мами повідомив, що їх обдурили про проведення ПЛР тесту, так як не бачили в цьому необхідності. На наступний день її все-таки перевірили на коронавірус, тест виявився позитивним. Після смерті батька чоловік з'ясував, що сімейний лікар боїться оглядати пацієнтів, так як хворі можуть бути дійсно зараженими, а у неї немає захисного костюма.

"Ми віримо в те, що смерть нашого батька буде не просто черговий смертю під час пандемії, а все зможуть зробити з вищесказаного висновки, і це допоможе іншим інфікованим, а державні установи проведуть роботу зі своїм персоналом і переглянуть процеси. А також, що люди , почувши цю історію, будуть боротися за своє життя, а не сидіти вдома і пити чай за рекомендацією сімейного лікаря ", – додав чоловік.

Як писав OBOZREVATEL раніше, медики, яких президент України Володимир Зеленський відправив до Італії для допомоги італійським колегам з пандемією COVID-19, по поверненню можуть відразу приступити до роботи.

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