Україна вийшла на друге місце за смертністю від COVID-19 в Європі

Україна за минулу добу, 19 серпня, вийшла на друге місце в Європі по добовій смертності від коронавірусної інфекції.

У країні було зареєстровано 48 нових летальних випадків. Про це свідчать дані онлайн-лічильника Worldometers.

Першою в рейтингу опинилася Росія з 144 померлими. Слідом за Україною на третє місце вийшла Румунія – там померли 42 пацієнти. Топ-5 рейтингу закрили Великобританія і Франція з 27 і 26 летальними випадками відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Великій Британії виявили рекордну за чотири місяці кількість нових випадків коронавірусу – 4 422 за добу.