Україна стане в чергу на придбання вакцини від COVID-19, – Степанов

Україна планує подати заявку на отримання вакцини від нового типу коронавірусу, яку, після проведення відповідних клінічних випробувань, постачатиме британська компанія AstraZeneca.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Зауважимо, що угоду на придбання 400 мільйонів доз такого "препарату" від COVID-19 днями вже підписали чотири європейські країни (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Очільник МОЗ нагадав про дане напередодні профільному віцепрем’єр-міністру та міністру закордонних справ доручення президента терміново розпочати переговори з урядами й відповідними державними структурами Великобританії щодо передзамовлення цієї вакцини.

За словами міністра, нині ця процедура триває. Однак поки про конкретну кількість доз і терміни замовлення не йдеться.

"Звичайно, для нас це важливо, щоб Україна була однією із перших країн, де теж буде застосована відповідна вакцина, яка пройде всі клінічні випробування для цього", – сказав Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну посилити міжнародні переговори щодо співпраці в придбанні вакцини проти COVID-19, якщо вона буде виготовлена.