Україна стане в чергу на придбання вакцини від COVID-19, – Степанов
Україна має намір отримати вакцину від коронавірусу, постачання якої налагоджує AstraZeneca
Україна планує подати заявку на отримання вакцини від нового типу коронавірусу, яку, після проведення відповідних клінічних випробувань, постачатиме британська компанія AstraZeneca.
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Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Зауважимо, що угоду на придбання 400 мільйонів доз такого "препарату" від COVID-19 днями вже підписали чотири європейські країни (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Очільник МОЗ нагадав про дане напередодні профільному віцепрем’єр-міністру та міністру закордонних справ доручення президента терміново розпочати переговори з урядами й відповідними державними структурами Великобританії щодо передзамовлення цієї вакцини.
За словами міністра, нині ця процедура триває. Однак поки про конкретну кількість доз і терміни замовлення не йдеться.
"Звичайно, для нас це важливо, щоб Україна була однією із перших країн, де теж буде застосована відповідна вакцина, яка пройде всі клінічні випробування для цього", – сказав Степанов.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну посилити міжнародні переговори щодо співпраці в придбанні вакцини проти COVID-19, якщо вона буде виготовлена.